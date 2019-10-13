13. Beyoğlu Sahaf Festivali’nin kapanışı yapıldı

14. Uluslararası Beyoğlu Festivalleri kapsamında düzenlenen 13. Beyoğlu Sahaf Festivali’nin kapanış programı yapıldı. ’Beyoğlu’nda hayat, sanat ve zanaat’ temasıyla bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Uluslararası Beyoğlu Festivalleri kapsamındaki 13. Beyoğlu Sahaf Festivali’nin kapanış programı yapıldı. Taksim Meydanı’ndaki kapanış törenine Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, daire müdürleri ile vatandaşlar katıldı. Sahafları gezen Yıldız, cam kitaplığın üzerinde oturan kedi ile bir süre ilgilendi. Vatandaşlarla sohbet eden Yıldız, çocuklara da kitap hediye etti. Programın sonunda festivale katılan sahaflara kitap plaket veren Başkan Yıldız, festivali yılda iki kez düzenlemek istediklerini belirtti. Yıldız, “Bu yıl 14. festivalimiz birbirinden güzel eserlerin sunumuna sahne oldu. Yerli, yabancı binlerce turist sahaflarımızı ziyaret etme imkanı buldu. 47 sahafımız birbirinden değerli sahafı, kitabı, eseri beğeniye sundular ve ciddi olarak memnun olduklarını ifade ettiler. Kitap bizim medeniyetimizin önemli öğesi, kitapla başlayan bir medeniyetimiz var. ‘Oku’ emriyle başlayan bir medeniyetimiz var. Biz de Beyoğlu Belediyesi olarak kitap festivaline ayrı önem veriyoruz” dedi.

“Yılda iki sefer yapmayı düşünüyoruz”

Festivali yılda iki sefer yapmayı düşündüklerini dile getiren Yıldız, “İnsanlara kitap okuması için hem bir teşvik oluyor, hem bir tanıtım oluyor. Buradaki sahaflarla görüştüm, büyük bir mutluluk ifade ettiler. Belki bahar aylarında Mayıs-Haziran gibi yeniden bir sahaf festivali düşünebiliriz. Mümkünse senede iki defa yapılmasını istiyoruz. Sonuçta kitaptır, ne kadar çok okursak, çocuklarımız, gençlerimiz kitapla buluşursa ülkemizin geleceği, medeniyetimizin geleceği için çok daha iyi bir imkan sunmuş olacağız” diye konuştu.

Konuşmasının ardından Yıldız, katılan sahaflara teşekkür plaketi takdim etti.