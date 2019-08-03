13 yaşındaki çocuğu öldüren zanlının iş yerini taşladılar

Adıyaman'da, doğum günü olan Çarşamba günü Esentepe Mahallesi'ndeki evine pasta alıp gelen ortaokul 6'ncı sınıf öğrencisi Hüseyin Nasullah Çelik, öğle saatlerinde evden çıktı. Ailesinin son olarak saat 11.30'da cep telefonu ile görüştüğü Hüseyin'den bir daha haber alınamadı. Ailesi, tüm çabalarına rağmen Hüseyin'e ulaşamayınca durumu polise bildirdi. Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ve görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, Hüseyin'in izine rastlayamadı. İl Emniyet Müdürü Metin Alper'in talimatıyla özel ekip kurularak, küçük çocuğu aramak için geniş çaplı çalışma başlatıldı.
İTİRAF ETTİ
Özel ekip, görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda Hüseyin Nasullah Çelik'in son olarak aynı mahallede yaşayan M.Ç. ile görüldüğünü belirlendi. Çocuğun kaybolmasının ardından Antalya'ya gittiği belirlenen M.Ç., burada yakalandı. Antalya Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulanan M.Ç., Hüseyin Nasullah Çelik’i öldürdüğünü ve çocuğun cansız bedenini Kahta ilçesine bağlı Bölükyayla köyü yakınlarında yol kenarına attığını itiraf etti.
CANSIZ BEDENİ YOL KENARINDA BULUNDU
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma ekipleri, M.Ç.'nin ifadesi doğrultusunda yaptıkları araştırmayla Hasan Hüseyin Çelik'in cansız bedenini yol kenarında buldu. Çocuğun 6 yerinden bıçaklanarak öldürüldükten sonra cesedinin atıldığı belirlendi.
TOPRAĞA VERİLDİ
Yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilen Hüseyin'in cenazesi bugün Adıyaman merkezdeki Yeni Mezarlık Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi. Cenazede acılı aile gözyaşlarına boğuldu.
KATİL ZANLISI DENİZİ İZLERKEN YAKALANDI
Olayla ilgili inceleme yapan polis ekipleri, Hüseyin Nasullah Çelik'in katil zanlısının cinsel istismar suçunda kaydı bulunan M.Ç. olduğunu belirledi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, M.Ç.'nin, Mardin, Batman ve son olarak Antalya'da olduğunu tespit etti. Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'nün dün bilgi vermesi üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Cep telefonu sinyalinde şüphelinin Konyaaltı sahilinde olduğunu tespit eden Cinayet Büro Amirliği ekipleri, sahilde inceleme yaptı. Polis ekipleri, M.Ç.'yi dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde ayağında terlik, üzerinde kapri pantolon ve tişörtle denizi izlerken yakaladı.
M.Ç., Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde işlemlerinin ardından Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. M.Ç, sorgulanmak üzere karayoluyla Adıyaman'a götürüldü.
CİNAYET ZANLISININ İŞ YERİNİ TAŞLADILAR
Gözaltına alındıktan sonra verdiği ifadesinde Çelik'i öldürdüğünü itiraf eden M.Ç.'nin sahibi olduğu markete gelen kalabalık, önce attıkları taşlarla iş yerinin camlarını kırdı, ardından da içerideki eşyaları sokağa attı.
Kalabalık, olaya tepki göstererek M.Ç.'nin ailesini mahallede görmek istemediklerini söyledi.
Atılan taşlardan biri polis memuru Abdurrahim İğde'nin başına isabet etti. Polis aracıyla özel hastaneye kaldırılan İğde'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay yerine sevk edilen çok sayıda çevik kuvvet polisi, öfkeli kalabalığı güçlükle sakinleştirdi.
Polis ekiplerinin mahalledeki güvenlik önlemi devam ediyor.
(DHA)
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