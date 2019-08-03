13 yaşındaki çocuğu öldüren zanlının iş yerini taşladılar

Adıyaman'da, doğum günü olan Çarşamba günü Esentepe Mahallesi'ndeki evine pasta alıp gelen ortaokul 6'ncı sınıf öğrencisi Hüseyin Nasullah Çelik, öğle saatlerinde evden çıktı. Ailesinin son olarak saat 11.30'da cep telefonu ile görüştüğü Hüseyin'den bir daha haber alınamadı. Ailesi, tüm çabalarına rağmen Hüseyin'e ulaşamayınca durumu polise bildirdi. Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ve görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, Hüseyin'in izine rastlayamadı. İl Emniyet Müdürü Metin Alper'in talimatıyla özel ekip kurularak, küçük çocuğu aramak için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

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Özel ekip, görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda Hüseyin Nasullah Çelik'in son olarak aynı mahallede yaşayan M.Ç. ile görüldüğünü belirlendi. Çocuğun kaybolmasının ardından Antalya'ya gittiği belirlenen M.Ç., burada yakalandı. Antalya Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulanan M.Ç., Hüseyin Nasullah Çelik’i öldürdüğünü ve çocuğun cansız bedenini Kahta ilçesine bağlı Bölükyayla köyü yakınlarında yol kenarına attığını itiraf etti.