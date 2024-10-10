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13 yaşındaki kız üvey kardeşlerini öldürdü! Annesine mesaj atarak cinayeti itiraf etti: "Ben yaptım, balkondalar"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
10.10.2024 10:30
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Rusya'da yaşayan 13 yaşındaki ismi açıklanmayan bir kız iki küçük kız kardeşini öldürdükten sonra cinayetini annesine mesaj atarak itiraf etti. Annesi ve üvey babasının karakolda olduğu sırada kardeşlerini katleden 13 yaşındaki kız, annesine gönderdiği mesajında, "Ben yaptım, balkondalar" ifadelerini kullandı.

13 yaşındaki kız üvey kardeşlerini öldürdü! Annesine mesaj atarak cinayeti itiraf etti: "Ben yaptım, balkondalar"

MYNET|DIŞ HABERLER Rusya'da yaşayan 13 yaşındaki ismi açıklanmayan bir kız, iki kız kardeşini öldürdüğü iddiasıyla soruşturma altına alındı. 13 yaşındaki kız annesine gönderdiği mesajda iki üvey kız kardeşini öldürdüğünü ve cesetlerini balkonda sakladığını itiraf etti. Raporlara göre, şüphelinin annesi ve üvey babası olay sırasında bir polis karakolundaydı.

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ANNE VE ÜVEY BABA KARAKOLDAYDI

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Rusya'nın Togliatti şehrinde yaşayan anne ve üvey baba sadakatsizlik nedeniyle tartışarak karakolluk olmuştu. İkili polisle birlikteyken 13 yaşındaki ismi açıklanmayan kız, iki ve beş yaşlarındaki iki kardeşini bıçaklayarak öldürdü. Öldürülen kardeşler, 10 yaşındaki bir başka kardeşleri tarafından bulundu. Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

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