13 yaşındaki kız üvey kardeşlerini öldürdü! Annesine mesaj atarak cinayeti itiraf etti: "Ben yaptım, balkondalar"

MYNET|DIŞ HABERLER Rusya'da yaşayan 13 yaşındaki ismi açıklanmayan bir kız, iki kız kardeşini öldürdüğü iddiasıyla soruşturma altına alındı. 13 yaşındaki kız annesine gönderdiği mesajda iki üvey kız kardeşini öldürdüğünü ve cesetlerini balkonda sakladığını itiraf etti. Raporlara göre, şüphelinin annesi ve üvey babası olay sırasında bir polis karakolundaydı.

ANNE VE ÜVEY BABA KARAKOLDAYDI

Rusya'nın Togliatti şehrinde yaşayan anne ve üvey baba sadakatsizlik nedeniyle tartışarak karakolluk olmuştu. İkili polisle birlikteyken 13 yaşındaki ismi açıklanmayan kız, iki ve beş yaşlarındaki iki kardeşini bıçaklayarak öldürdü. Öldürülen kardeşler, 10 yaşındaki bir başka kardeşleri tarafından bulundu. Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.