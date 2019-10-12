130 yıllık saat kurtarıldı

"Ladikliler özledikleri çana ve saate kavuştular" Ladik ilçesinin 100 yılı aşkın olan tarihi Saat Kulesi’ndeki saati 1 ayda tamir ettiğini ifade eden Antika Saat Restoratörü Fatih Yurtdakal, "Tamamıyla antika ve kule saatlerini tamir ediyorum. Ladik ilçesinde bulunan bu tarihi mekan çok güzel bir Saat Kulesi. Saat Kulesi içerisinde Alman mekanizması olan çeyrek çalar ve 100 yaşının üstünde bir mekanizmaya sahip. Uzun yıllardır yapacak usta olmadığından yaptırılamamış. Bana ulaştılar ve yaklaşık bir aylık çalışma sonucu mekanizmayı yaptım. Çeyrek, yarım, kırk beş ve saat başı çalar fonksiyonlarını yeniledim. Saat mekanizmasını yeniledim. Saat şu anda ilk günkü gibi çalışıyor. Ladikliler tamamıyla özledikleri çana ve saate kavuştular. 100 yılı aşkın süredir vakti gösteren ve simge haline gelen bu kule artık bundan sonra saati göstermeye devam edecek. Saatin sökümü, tamiri ve yeniden yerine takılması tam 1 ay sürdü. Şuan ilk günkü gibi çalışmaya devam ediyor" dedi.

"Geldiğimde çok atıl bir mekanizmaydı"

Ladik’te bulunan saat mekanizmasının yorgun bir mekanizma olduğunu belirten Fatih Yurtdakal, "Uzun yıllar Belçika’da yaşadım. Belçika’da bu işi öğrendim. Orada kilise saatleri, kule saatleri ve antika saatleri yaptım. Türkiye’den talep vardı. Son 1 yıldır Bursa’da yaşıyorum ve bir atölyem var. Türkiye’deki kule ve antika saatleri tamir ediyorum. Ladik Saat Kulesi’ndeki mekanizmayı incelediğimde çok atıl bir mekanizmaydı. 100 yılı devirmiş çok yorgun bir mekanizmaydı. Tamamıyla aşağıya indirdik. Atölyede saati komple söküp A’dan Z’ye kadar tamamen yeniledik. Bazen saatin parçalarını kendim Bursa’daki atölyemde üretip Samsun’a getirdim. Saatin aslına uygun şekilde tekrar toplayıp testlerini yaptırdıktan sonra yerine koyup çalışır vaziyete getirdik. Herkese hayırlı olsun" diye konuştu.

"Bizim en büyük zevkimizdi"

Saatin sesi ile büyüdükleri söyleyen esnaf Fikret Gültepe, "Bizler çocukken okula gittiğimizde bir sefer çaldığı zaman çeyrek geçerdi, 2 sefer çaldığı zaman yarım olurdu, 3 sefer çaldığında ise çeyrek vardı. Biz okula 3 sefer çaldığı zaman giderdik. Başka vakitler ise çaldığında saatin kaç olduğunu bilirdik. Biz bu sesler ile büyüdük bu sesler ile okula gittik. Şimdi yeniden yapılması mutluluk verici" şeklinde konuştu.