Depremde hayatını kaybeden Coşkun ailesi toprağa verildi! Kedileri de birlikte gömüldü

Adana’nın merkez Çukurova ilçesindeki Alpagün Apartmanında hayatını kaybeden mühendis Bekir Coşkun, öğretmen eşi Azize Dağlı Coşkun ve oğulları ziraat mühendisi Tahsin Can Coşkun’un cenazeleri Kozan ilçesine getirildi. Hacıbeyli Mezarlığı’na getirilen aile için cenaze namazı kılındı.

MEZARIN BAŞUCUNA GÖMÜLDÜ

Bu sırada aile birlikte ölen kedileri Tayin de bir kutuda tabutların üzerinde bekletildi. Kılınan cenaze namazlarının ardından ailenin cenazeleri yan yana defnedildi. Kedi Tayin de Bekir Coşkun’un mezarının başucuna gömüldü. (DHA)

