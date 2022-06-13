14 gün önce kaybolmuştu! 15 yaşındaki Kezban'dan acı haber geldi: Cansız bedeni...

Kahreden olayda, Şırnak’tan Bursa’nın Karacabey ilçesine ailesi birlikte çalışmak için gelen Kezban Sakcak, 14 gün önce kaybolmuştu. Ailesinin ihbarı üzerine bölgede arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.

GÖL KIYISINDAKİ CESEDİN KAYIP OLARAK ARANAN KEZBAN SAKCAK'A AİT OLDUĞU ANLAŞILDI

Bugün kırsal Uluabat Mahallesi’nde Uluabat Gölü kıyısında bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarını alan jandarma ekipleri, harekete geçti.

Bölgeye gelen ekiplerin yaptığı incelemede hayatını kaybettiği belirlenen kişinin, kayıp olarak aranan Kezban Sakcak olduğu belirlendi. Genç kızın cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

