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14 gün önce kaybolmuştu! 15 yaşındaki Kezban'dan acı haber geldi: Cansız bedeni...

13.06.2022 21:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da mevsimlik işçi olarak çalışan 15 yaşındaki Kezban Sakcak 14 gündür kayıptı. Ekiplerin seferber olduğu olayda, 15 yaşındaki Kezban'dan kahreden haber geldi. Kezban'ın cansız bedeni Uluabat Gölü kıyısında bulundu. Olayla alakalı soruşturma devam ediyor.

14 gün önce kaybolmuştu! 15 yaşındaki Kezban'dan acı haber geldi: Cansız bedeni...

Kahreden olayda, Şırnak’tan Bursa’nın Karacabey ilçesine ailesi birlikte çalışmak için gelen Kezban Sakcak, 14 gün önce kaybolmuştu. Ailesinin ihbarı üzerine bölgede arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.

GÖL KIYISINDAKİ CESEDİN KAYIP OLARAK ARANAN KEZBAN SAKCAK'A AİT OLDUĞU ANLAŞILDI

Bugün kırsal Uluabat Mahallesi’nde Uluabat Gölü kıyısında bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarını alan jandarma ekipleri, harekete geçti.

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Bölgeye gelen ekiplerin yaptığı incelemede hayatını kaybettiği belirlenen kişinin, kayıp olarak aranan Kezban Sakcak olduğu belirlendi. Genç kızın cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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