15 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

15 Aralık 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 206 bin 190 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 102 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 5 bin 105 oldu.

Son 24 saatte 235 kişi hayatını kaybetti. 29 bin 247 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 1 miyon 661 bin 191'e yükseldi.

Toplam test sayısı 21 milyon 490 bin 195'e ulaştı. Vefat sayısı 16 bin 881, ağır hasta sayısı 5 bin 988 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 55,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 73,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 41,5, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayıtlara geçti.

15 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

BAKAN KOCA: KAYIPLARIMIZI AZALTMAK ZORUNDAYIZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 5.105 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Kayıplarımızı azaltmak zorundayız. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durarak sevdiklerimizi koruyalım."

Bugün tespit edilen 5.105 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Kayıplarımızı azaltmak zorundayız. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durarak sevdiklerimizi koruyalım. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 15, 2020

14 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle dün (14 Aralık) 229 kişi hayatını kaybetmişti, yeni vaka sayısı ise 29 bin 617 olmuştu.

