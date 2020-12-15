HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 15 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

15 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

15.12.2020 20:07 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
15 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 235 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 32 bin 102 oldu. Bakan Koca açıklamasında, "Kayıplarımızı azaltmak zorundayız. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durarak sevdiklerimizi koruyalım." ifadelerini kullandı. İşte 15 Aralık koronavirüs tablosunda son durum...

15 Aralık 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 206 bin 190 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 102 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 5 bin 105 oldu.

Son 24 saatte 235 kişi hayatını kaybetti. 29 bin 247 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 1 miyon 661 bin 191'e yükseldi.

Toplam test sayısı 21 milyon 490 bin 195'e ulaştı. Vefat sayısı 16 bin 881, ağır hasta sayısı 5 bin 988 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 55,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 73,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 41,5, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayıtlara geçti.

15 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

1

BAKAN KOCA: KAYIPLARIMIZI AZALTMAK ZORUNDAYIZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 5.105 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Kayıplarımızı azaltmak zorundayız. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durarak sevdiklerimizi koruyalım."

14 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

son

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle dün (14 Aralık) 229 kişi hayatını kaybetmişti, yeni vaka sayısı ise 29 bin 617 olmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında olay yaratan sözler: 48 saatte Tel Aviv'den girer Kudüs'ten çıkarız Canlı yayında olay yaratan sözler: 48 saatte Tel Aviv'den girer Kudüs'ten çıkarız
Koronavirüs tedavisi tamamlandıktan sonra rahatsızlanan doktor hayatını kaybettiKoronavirüs tedavisi tamamlandıktan sonra rahatsızlanan doktor hayatını kaybetti
10 Kasım resmi tatil mi?10 Kasım resmi tatil mi?

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücrette kritik toplantı sona erdi! TİSK'ten asgari ücret açıklaması

Asgari ücrette kritik toplantı sona erdi! TİSK'ten asgari ücret açıklaması

Polislere emeklilik ikramiyesi müjdesi!

Polislere emeklilik ikramiyesi müjdesi!

Çıplak açıklaması! '18 yaş altı...'

Çıplak açıklaması! '18 yaş altı...'

Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji tarih verdi

Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji tarih verdi

Moderna'nın aşısından da iyi haber geldi!

Moderna'nın aşısından da iyi haber geldi!

Dehşet! Kocası tarafından bıçaklanan kadın yol ortasında öldü

Dehşet! Kocası tarafından bıçaklanan kadın yol ortasında öldü

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Görüntüler olay yaratmıştı! Genç kadın o anları anlattı

Görüntüler olay yaratmıştı! Genç kadın o anları anlattı

Kira düzenlemesinin detayları ortaya çıktı!

Kira düzenlemesinin detayları ortaya çıktı!

Bahçesinde papaya meyvesi yetiştiriyor!

Bahçesinde papaya meyvesi yetiştiriyor!

Diğer Haberler

Samsun'da üzerine kamyon devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Mucize kurtuluş! Üzerine kamyon devrilen araçtan sağ çıktı

Koronavirüs tedavisi tamamlandıktan sonra rahatsızlanan doktor hayatını kaybetti

Koronavirüs tedavisi tamamlandıktan sonra rahatsızlanan doktor hayatını kaybetti

Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan 'yılbaşı' genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 'yılbaşı' genelgesi

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 72'ye ulaştı

Trafik yoğunluğu yüzde 72'ye ulaştı

Bursa'da sahte içki faciası: 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi tedavi altında

Bursa'da sahte içki faciası!

'Korona var, elini yıka' diyen anneye şiddet ve tehdit iddiasına gözaltı

'Korona var, elini yıka' diyen anneye şiddet ve tehdit iddiasına gözaltı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.