15 Temmuz gazisinin işten çıkarılmasına AK Parti'den tepki

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın işten çıkardığı isimler arasında Devlet Övünç Madalyası sahibi 15 Temmuz gazisi Muhammed Hanefi Adaş'ın da bulunduğunu bildirerek, "Mansur Yavaş zulmetmeyi geçti, artık intikam alıyor." ifadesini kullandı.

Şahin, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamayla Ankara Büyükşehir Belediyesindeki işten çıkarmalara tepki gösterdi. Şahin, paylaşımında, "CHP’li Mansur Yavaş'ın ekmeğinden ettiği işçi kardeşlerimizden birisi de 15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanlığı önünde FETÖ teröristlerine karşı göğsünü siper eden Devlet Övünç Madalyası sahibi gazimiz Muhammed Hanefi Adaş. Mansur Yavaş zulmetmeyi geçti, artık intikam alıyor." ifadelerine yer verdi.

