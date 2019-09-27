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15 Temmuz gazisinin işten çıkarılmasına AK Parti'den tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.09.2019 10:27 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin: - "CHP'li Mansur Yavaş'ın ekmeğinden ettiği işçi kardeşlerimizden birisi de 15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanlığı önünde FETÖ teröristlerine karşı göğsünü siper eden Devlet Övünç Madalyası sahibi gazimiz Muhammed Hanefi Adaş. Mansur Yavaş zulmetmeyi geçti, artık intikam alıyor"

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın işten çıkardığı isimler arasında Devlet Övünç Madalyası sahibi 15 Temmuz gazisi Muhammed Hanefi Adaş'ın da bulunduğunu bildirerek, "Mansur Yavaş zulmetmeyi geçti, artık intikam alıyor." ifadesini kullandı.

Şahin, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamayla Ankara Büyükşehir Belediyesindeki işten çıkarmalara tepki gösterdi. Şahin, paylaşımında, "CHP’li Mansur Yavaş'ın ekmeğinden ettiği işçi kardeşlerimizden birisi de 15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanlığı önünde FETÖ teröristlerine karşı göğsünü siper eden Devlet Övünç Madalyası sahibi gazimiz Muhammed Hanefi Adaş. Mansur Yavaş zulmetmeyi geçti, artık intikam alıyor." ifadelerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş

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