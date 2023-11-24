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    4. Belçikalı YouTuber'dan şoke eden hareket! Metroyu birbirine kattı... Yolcunun üzerine köpek pisliği dolu kovayı boşalttı

    Belçikalı YouTuber'dan şoke eden hareket! Metroyu birbirine kattı... Yolcunun üzerine köpek pisliği dolu kovayı boşalttı

    24.11.2023 13:54 | Son Güncelleme:
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    Belçika'da şaka videoları çeken "Yanike" isimli YouTube içerik üreticisi yaptığı hareketle sosyal medyayı şaşkına çevirdi. Metroya binen sosyal medya fenomeni hiç kimsenin beklemediği bir eyleme imza attı. Fenomen isim metroda bir yolcunun üzerine su, yağ, kurumuş yaprak ve köpek pisliği dolu kovayı boşalıp, bu anın videosunu yayımladı. Tepkilerin üzerine videoyu kaldırmak zorunda kaldı.

    Belçika'nın Brüksel şehrindeki bir metroda meydana gelen olay sosyal medyada tepkilere neden oldu. Brüksel'de metro durağına gelen trene binen ve elindeki kovayı genç bir yolcunun üzerine boşaltan "Yanike" isimli YouTube içerik üreticisi, kapılar kapanmadan hızlıca vagondan çıktı.Bu görüntüler daha sonra YouTube'da yayımlandı. Ancak bir süre sonra şikayet üzerine video yayından kaldırıldı.

    ŞİKAYETÇİ OLDU

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    Brüksel metrosunu işleten şirket STIB, kanalında sokaktaki insanlara yapılmış, benzer görüntülerin yer aldığı videolar yayımlayan YouTube içerik üreticisi hakkında şikayetçi oldu. Üzerine pislik dolu kova boşaltılan 19 yaşındaki metro yolcusunun da polise şikayette bulunduğu açıklandı.

    STIB Sözcüsü An Van Hamme, Belçika basınına yaptığı açıklamada, "Yolcularımıza yönelik bu tür davranışları, bu tür videolar çekilmesini ve dağıtıma sokulmasını hoş göremeyiz. Yolcularımız küçük düşürülmüştür ve bu asla kabul edilemez. Ayrıca bu kişi aracımıza da zarar vermiştir." dedi.(AA)

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