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    4. 15 yaşındaki kız öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi! Susması için ailesiyle tehdit etti... 'Gizli sevgililik' teklif etmişti

    15 yaşındaki kız öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi! Susması için ailesiyle tehdit etti... 'Gizli sevgililik' teklif etmişti

    17.01.2024 08:08 | Son Güncelleme:
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletindeki bir lisede öğretmen olarak görev yapan Emily Lehneis isimli bir kadın, 15 yaşındaki öğrencisiyle zorla birliktelik yaşama suçundan tutuklandı. Hamile olan öğretmenin kız öğrencisine 'gizli sevgililik' teklifi ettiği ve yaşananları anlatmaması için onu tehdit ettiği ortaya çıktı.

    MYNET-DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinin Glen Rock bölgesindeki bir lisede öğretmenlik yapan 30 yaşındaki Emily Lehneis, 15 yaşındaki öğrencisiyle ilişkisinin ifşa edilmesinden sonra tutuklandı. Üçüncü çocuğuna hamile olan Lehneis öğretmenlikten men edilirken bir öğrencisini seks konusunda "manipüle ettiği" ve "sessiz kalması için ailesiyle tehdit ettiği" gerekçesiyle hapse atıldı.

    "BENİ MANİPÜLE ETTİ"

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    İlişkilerinin 2022 yılının başında başladığını ifade eden Lehneis'in kurbanı, mahkemede Bölge Başsavcı Yardımcısı Taylor Katherman tarafından okunan ifadesinde, "Beni manipüle etti ve tam kontrole sahipti. Evliliğini, ailesini ve kariyerini, beni herhangi bir şey söylemekten alıkoymak için kullandı" dedi.

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