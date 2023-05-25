15 yaşındaki öğrencisiyle yasak aşk yaşayan beden eğitimi öğretmeni tutuklandı! Başka bir okuldan daha ihbar gelince...

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde 15 yaşındaki öğrencisiyle yasak aşk yaşadığı iddiasıyla tutuklanan bir beden eğitimi öğretmenin, çalıştığı farklı bir okuldan başka bir öğrenciyle daha öncesinde ilişki yaşadığı ortaya çıktı. 43 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Arin Hankerd’in öğrencilerini evine çağırarak cinsel ilişki kurmaya çalıştığı ve telefonla cinsel içerikli mesajlar gönderdiği ifade edildi. Olayın ardından Hankerd hapis istemiyle tutuklanırken öğretmenlikten ömür boyu men edildi.

ANNESİ GÜNLÜĞÜNDEN ÖĞRENDİ

İsmi açıklanmayan 15 yaşındaki öğrencinin annesinin kızının günlüğünü okuduktan sonra olay ifşa oldu. Öğrencinin yasak aşkı ayrıntılı bir şekilde günlüğüne yazdığı ifade edildi. Anne kızının günlüğündeki ifadeleri okuduktan sonra durumu polise ihbar etti.