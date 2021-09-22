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15 yıl önce öldürülen kuzenlerle ilgili davada yeni gelişme

22.09.2021 21:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, 21 Mart 2006'da okula gitmek için evlerinden ayrılan ve cesetleri 44 gün sonra bulunan 10 yaşlarındaki teyze kızlarının öldürülmesine ilişkin davada, sanık avukatları reddihakim talebinde bulundu.

15 yıl önce öldürülen kuzenlerle ilgili davada yeni gelişme

Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaya, maktul Tuğçe Yıldırım'ın annesi Ayşe ve babası Yüksel Yıldırım, maktul Büşra Karabacak'ın annesi Hanife ve babası Mustafa Karabacak ile avukatları katıldı.

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"Kasten öldürme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ve "cinsel istismar" suçlarından tutuklu yargılanan sanıklar Seyhan Y. ve Ayhan Y. de duruşmaya katıldı.

SUÇSUZ OLDUKLARINI İLERİ SÜRDÜLER

Duruşmada sanıkların avukatları, reddihakim talebinde bulundu, sanıklar Seyhan Y. ve Ayhan Y. ise suçsuz olduklarını ileri sürdü.

Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, sanık avukatlarının reddihakim talebinin değerlendirilmesi için duruşmayı erteledi.

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BİR KİŞİ DAHA OLDUĞU İDDİASI

Karabacak ve Yıldırım ailelerinin avukatı İbrahim Erenci, duruşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, suça iştirak eden bir kişinin daha olduğunu iddia ederek, Savaştepe Cumhuriyet Başsavcılığıyla konuyu görüşeceğini ve o kişiden de DNA örneği alınması talebinde bulunacaklarını dile getirdi.

NE OLMUŞTU?

Savaştepe ilçesi kırsal Karacalar Mahallesi'nde oturan ve 21 Mart 2006'da okula giderken kaybolan teyze kızları Büşra Karabacak ile Tuğçe Yıldırım'ın cesetleri, 44 gün sonra Çamurlu Mahallesi yakınlarındaki bir menfezde poşete sarılı halde bulunmuştu.

Karabacak ile Yıldırım'ı öldürdükleri şüphesiyle Seyhan Y, Ayhan Y, Yeliz E, Ahmet Ç. İzmir'de 8 Eylül 2017'de gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, 21 Ekim 2017'de çocukların tırnak arasından alınan DNA örneklerinin uyuşmaması üzerine tahliye edilmişlerdi.

Olaya ilişkin dava, 6 Aralık 2018'de Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülmeye başlanmıştı.

Mahkeme heyeti, sanıklar Seyhan Y. ve Ayhan Y'nin tutuklanmasına karar vermişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Balıkesir
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