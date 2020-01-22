HABER
  4. 15 yıldır satın alamadığı duvar saatini arıyor

15 yıldır satın alamadığı duvar saatini arıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 22.01.2020 11:36 | Son Güncelleme

Yaklaşık 15 yıl önce beğendiği ama parası yetmediği için alamadığı duvar saatini arayan marangoz Mustafa Ilgaz, tutkuyla aradığı saat sayesinde yüzlerce saat sahibi oldu. Ilgaz, hobi haline gelen bu araştırması sırasında rastladığı saatlerden birini de benzersiz bulduğu için özenle sandıkta sakladığını dile getirdi.

Mesleğinde 55 yılı geride bırakan Mustafa Ilgaz, 18 yıldır Fatih Eminönü'nde Küçükpazar semtinde kendi mobilya atölyesinde marangozluk yapıyor.

Ilgaz'ın, çocukluğundan beri içinde olan saat merakı, eskiden rağbet gören duvar saatlerine mobilya yaparken arttı.

Satın alamadığı duvar saatini 15 yıldır arıyor

O dönemde, çok beğendiği bir saati, yarı fiyatını teklif ederek alamayınca; "Nasıl olsa Çin malı" diyerek vazgeçen Ilgaz, saatin Amerikan malı olduğunu öğrenince bu kez fazlasıyla fiyat teklif etti ancak satıcı o saati kendisine satmadı. Konuyla ilgili konuşan Ilgaz, ısrarlarına rağmen satın alamadığı saat hakkında "İçimde uhde kaldı. Enteresan bir saatti. Gramafon ayarındaydı." dedi.
Sevdiği saatlerden vazgeçemediğini ve 15 yıl önce beğendiği saati aramasıyla başlayan süreçte satın aldığı saatlerin sayısını bilmediğini belirten Ilgaz, şunları söyledi:
"Hala alamadığım o saati arıyorum. Aramaya da devam edeceğim. Mezatlarda, orada burada saat topluyorum. Allah ömür verirse toplamaya da devam edeceğim. Yaşımı biliyorum ama kaç saatim olduğunu bilmiyorum. Evde 2-3 tane duvar saatim var. Geri kalan hepsi dükkanda duruyor. Özenle aldığım saatlerin ahşap kısımlarının tamiratlarını yapıyorum. Makine varsa makineye göre mobilya uyduruyoruz. Tamir ediyorum diyemem. Çok cüzi yerlerine bakabiliyorum. Saat benim için hobi oldu. Almadan duramıyorum. 30-40 liraya alıyorum. Bakıyorum zembereği kırık, zembereğini yapıyorum. Benden saat isteyenler de oluyor. Bazen satıyorum. Kıyamadıklarım oluyor. Pilli saatler haricindekilere kıyamıyorum. Çünkü onlara emek gösteriyorum."
Ailesinde kendisi dışında kimsenin saatlerle ilgilenmediğini dile getiren Ilgaz, "Oğlum hiç ilgilenmez. 'Baba ne gerek var.' diyor." ifadelerini kullandı. Dükkanına gelenlerin ilk dikkatini saatlerinin çektiğini vurgulayan Ilgaz, "Müşteriler 'Böyle bir dükkan dünyada yoktur.' diyor. Mobilya atölyesinde bu kadar saatin olması dikkati çekiyor. 'Türkiye'de her an her şey olabilir.' diyorum. Bir arkadaş var, turist gezdiriyor. Turistleri getiriyor buraya." şeklinde konuştu.

SAATLERİNDEN BİRİNİ SANDIKTA SAKLIYOR

SAATLERİNDEN BİRİNİ SANDIKTA SAKLIYOR
"Şu saati çok seviyorum." diyemeyeceğini ancak saatlerini kimseye vermediğini ifade eden Ilgaz, şunları dile getirdi: "Bir saatim daha var. İçinde zangoçlar var. 'Ver diyorlar.' vermiyorum. Hakikaten sandıkta saklıyorum onu. Belki vardır ama inanın ben onun gibisini görmedim. O yüzden kıymetli."

'BAZEN BU TUTKUMUZ PAHALIYA MAL OLUYOR'

'BAZEN BU TUTKUMUZ PAHALIYA MAL OLUYOR'
Bir açık artırmadan pilli diye 10 liraya aldığı bir saatin kurmalı çıktığını ancak kadranının bulunmadığını söyleyen Ilgaz, "Saati 10 liraya aldık, kadranı 200 liraya taktırdık. Bazen bu tutkumuz pahalıya mal oluyor. Ama sevgi paraya değişilmez." dedi. (AA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
duvar saati saat hobi

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu talimat vermişti! Eleştirilince değişti

Bakan Soylu talimat vermişti! Eleştirilince değişti

Yeni yılın ilk partisi kuruldu: Anadolu Birliği Partisi (ABP)

Yeni yılın ilk partisi kuruldu: Anadolu Birliği Partisi (ABP)

Hırsız sert kayaya çarptı! O anlar kamerada

Hırsız sert kayaya çarptı! O anlar kamerada

'Gizemli hastalık' yayılıyor! DSÖ'den acil toplantı kararı

'Gizemli hastalık' yayılıyor! DSÖ'den acil toplantı kararı

Ara transferde bir bomba daha patladı

Ara transferde bir bomba daha patladı

Başkasına kaçan eşini affetmek istedi ama o video her şeyi yıktı!

Başkasına kaçan eşini affetmek istedi ama o video her şeyi yıktı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Dakikalar içinde sular altında kaldı! Bu anı görmek için...

Dakikalar içinde sular altında kaldı! Bu anı görmek için...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Rüyada sel görmek, sele kapılmak ne demektir?

Rüyada sel görmek, sele kapılmak ne demektir?

Klasik ve yeni popüler kedi isimleri

Klasik ve yeni popüler kedi isimleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nesli tükenme tehlikesi altında! Anadolu cerenleri tel çitlerle korunuyor

Anadolu'nun cerenlerine kış desteği

Hesarek Kayak Merkezi'nde sömestir yoğunluğu

Burada Nisan ayına kadar kayak yapıyorlar!

Aydın'da patlamada ağır yaralanan genç kadın kurtarılmadı

Aydın'daki patlamadan kötü haber

81 il 800 ilçe gezdi, kendisini filozof ilan etti

İşte Türkiye'nin son filozofu: Sıddık Kurt

Kayseri'nin 5 asırlık Güpgüpoğlu Konağı yeniden hizmete girdi!

5 asırlık konak büyülüyor! 'Burada tarih yatıyor'

Çorlu'da villaya fuhuş baskını! 'Bize şeftali lazım' şifresi

Çorlu'da villaya fuhuş baskını! 'Bize şeftali lazım' şifresi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.