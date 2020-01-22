15 yıldır satın alamadığı duvar saatini arıyor

Mesleğinde 55 yılı geride bırakan Mustafa Ilgaz, 18 yıldır Fatih Eminönü'nde Küçükpazar semtinde kendi mobilya atölyesinde marangozluk yapıyor. Ilgaz'ın, çocukluğundan beri içinde olan saat merakı, eskiden rağbet gören duvar saatlerine mobilya yaparken arttı.

Satın alamadığı duvar saatini 15 yıldır arıyor

O dönemde, çok beğendiği bir saati, yarı fiyatını teklif ederek alamayınca; "Nasıl olsa Çin malı" diyerek vazgeçen Ilgaz, saatin Amerikan malı olduğunu öğrenince bu kez fazlasıyla fiyat teklif etti ancak satıcı o saati kendisine satmadı. Konuyla ilgili konuşan Ilgaz, ısrarlarına rağmen satın alamadığı saat hakkında "İçimde uhde kaldı. Enteresan bir saatti. Gramafon ayarındaydı." dedi.

Sevdiği saatlerden vazgeçemediğini ve 15 yıl önce beğendiği saati aramasıyla başlayan süreçte satın aldığı saatlerin sayısını bilmediğini belirten Ilgaz, şunları söyledi:

"Hala alamadığım o saati arıyorum. Aramaya da devam edeceğim. Mezatlarda, orada burada saat topluyorum. Allah ömür verirse toplamaya da devam edeceğim. Yaşımı biliyorum ama kaç saatim olduğunu bilmiyorum. Evde 2-3 tane duvar saatim var. Geri kalan hepsi dükkanda duruyor. Özenle aldığım saatlerin ahşap kısımlarının tamiratlarını yapıyorum. Makine varsa makineye göre mobilya uyduruyoruz. Tamir ediyorum diyemem. Çok cüzi yerlerine bakabiliyorum. Saat benim için hobi oldu. Almadan duramıyorum. 30-40 liraya alıyorum. Bakıyorum zembereği kırık, zembereğini yapıyorum. Benden saat isteyenler de oluyor. Bazen satıyorum. Kıyamadıklarım oluyor. Pilli saatler haricindekilere kıyamıyorum. Çünkü onlara emek gösteriyorum."

Ailesinde kendisi dışında kimsenin saatlerle ilgilenmediğini dile getiren Ilgaz, "Oğlum hiç ilgilenmez. 'Baba ne gerek var.' diyor." ifadelerini kullandı. Dükkanına gelenlerin ilk dikkatini saatlerinin çektiğini vurgulayan Ilgaz, "Müşteriler 'Böyle bir dükkan dünyada yoktur.' diyor. Mobilya atölyesinde bu kadar saatin olması dikkati çekiyor. 'Türkiye'de her an her şey olabilir.' diyorum. Bir arkadaş var, turist gezdiriyor. Turistleri getiriyor buraya." şeklinde konuştu.

SAATLERİNDEN BİRİNİ SANDIKTA SAKLIYOR "Şu saati çok seviyorum." diyemeyeceğini ancak saatlerini kimseye vermediğini ifade eden Ilgaz, şunları dile getirdi: "Bir saatim daha var. İçinde zangoçlar var. 'Ver diyorlar.' vermiyorum. Hakikaten sandıkta saklıyorum onu. Belki vardır ama inanın ben onun gibisini görmedim. O yüzden kıymetli."