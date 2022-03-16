16 Mart Çarşamba okullar tatil mi? Kar tatili olan il ve ilçeler hangileri? Hangi illerde okullar tatil edildi? 16 Mart 2022 Çarşamba

16 Mart Çarşamba okullar tatil mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada İstanbul'un da aralarında bulunduğu 7 ilin Perşembe gününden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında olacağı bildirildi. Öte yandan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 16 Mart Çarşamba okullar tatil mi? Kar tatili olan il ve ilçeler hangileri? Hangi illerde okullar tatil edildi? sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 16 Mart 2022 Çarşamba günü okulların tatil edildiği il ve ilçeler listesi haberimizde.

16 MART ÇARŞAMBA OKULLAR TATİL Mİ?

16 Mart Çarşamba günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamanın ardından çok sayıda ilimizde kar yağışı etkili oldu. Valilik ve kaymakamlıklardan açıklamalar peş peşe geldi. İşte 16 Mart 2022 Çarşamba günü eğitime ara verilen il ve ilçeler...

HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ? 16 MART 2022 ÇARŞAMBA

VAN

Van'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları nedeniyle 16 Mart 2022 Çarşamba günü İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçelerimizde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim (Lise, Halk Eğitim, RAM, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri dahil) 1 gün tatil edilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli idari izinlidir" denildi.

TRABZON

Trabzon'da kar tatili valilik kararı ile 8 ilçede devam ediyor.

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada "Olumsuz hava ve yol şartları nedeniyle ilimize bağlı Çaykara, Dernekpazarı, Düzköy, Hayrat, Köprübaşı, Maçka, Şalpazarı ve Tonya ilçelerimizde tüm kademelerdeki eğitim kurumlarında eğitim öğretime 16.03.2022 Çarşamba günü bir gün ara verilmesine; ayrıca engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına; Araklı, Arsin, Of, Sürmene ve Yomra ilçelerimizde ise aynı gün sadece taşımalı eğitime bir gün ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.

RİZE

Rize merkez ve ilçelerinde devam eden kar yağışı sebebiyle eğitime 1 gün daha ara verildi.

Rize'de geçen hafta cuma gününden bu yana merkez ve ilçelerinde süren kar yağışı şiddetini sürdürüyor. Ulaşımı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi. Rize Valiliği tarafından yapılmış olan açıklamada, “Meteorolojik tahminler doğrultusunda ilimizde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle ilimiz genelindeki resmi ve özel tüm okullarda (ilk, orta, lise), halk eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, resmi ve özel okulların destekleme, yetiştirme ve takviye kursları ile motorlu taşıt kurslarında 16 Mart 2022 Çarşamba günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir” denildi.

YURT GENELİNDE HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nu güneydoğusu ile Samsun, Ordu, Tokat, Erzincan, Iğdır ve Mardin çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trabzon’un doğusu, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa, yer yer 70 km/sa), yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, Marmara ve Karadeniz'de güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette , İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa, yer yer 70 km/sa), yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu ve Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın; İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa, yer yer 70 km/sa), yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, kar örtüsüne sahip yüksek kesimlerde yerdeki karın savrulması sonucu tipi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE 1°C, 13°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 1°C, 8°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ -1°C, 12°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 1°C, 12°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR -6°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 0°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 3°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 1°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.

ADANA 2°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 4°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY -1°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA -3°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa, yer yer 70 km/sa), yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.

ANKARA -4°C, 7°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR -4°C, 9°C

Parçalı bulutlu

KAYSERİ -9°C, 2°C

Parçalı bulutlu

KONYA -6°C, 4°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.

BOLU -8°C, 8°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE -3°C, 12°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU -7°C, 7°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 0°C, 9°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Samsun, Ordu ve Tokat çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu, Artvin’in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE 1°C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 2°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TOKAT -6°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON 1°C, 6°C

Çok bulutlu, doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güneydoğu kesimleri ile Erzincan ve Iğdır çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa, yer yer 70 km/sa), yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor. Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -14°C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS -19°C, -5°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA -5°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN -7°C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Mardin çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR -2°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP -3°C, 7°C

Parçalı bulutlu

SİİRT -3°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 0°C, 9°C

Parçalı bulutlu

