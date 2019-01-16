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16 Ocak şans topu çekiliş sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 23:17 | Son Güncelleme

Bu haftaki çekilişte 5 artı 1 bilen çıkmayınca 645 bin 514 lira 15 kuruş ikramiye haftaya devretti.

16 Ocak şans topu çekiliş sonuçları

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 21 kişi 3 bin 74'er lira, 4 artı 1 bilen 206 kişi 314 lira 15'er kuruş, 4 bilen 3 bin 575 kişi 24 lira 5'er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 161 kişi 21 lira 55'er kuruş, 3 bilen 89 bin 128 kişi 3 lira 35'er kuruş, 2 artı 1 bilen 45 bin 358 kişi 6 lira 70'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 144 bin 313 kişi 4'er lira ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 1 milyon 506 bin 196 lira 60 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 857 bin 387 lira 75 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 478 bin 157 lira 93 kuruş aktarıldı. (AA)

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