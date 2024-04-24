HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Küçükçekmece’de kaldırımda oturan gruba silahlı saldırı! Yaralılar var

Küçükçekmece’de kaldırımda oturan gruba silahlı saldırı! Yaralılar var

24.04.2024 23:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Küçükçekmece'de kaldırımda oturan gruba düzenlenen silahlı saldırıda biri ağır 2 kişi yaralandı. Saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, saldırının ardından olay yerinden kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Küçükçekmece’de kaldırımda oturan gruba silahlı saldırı! Yaralılar var

Olay, saat 20.30 sıralarında Kanarya Mahallesi, Şahin Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre hafif ticari araçla olay yerine gelen şüpheliler, kaldırımda oturanlara silahla ateş etmeye başladı. Biri ağır 2 kişinin yaralandığı saldırının ardından saldırganlar olay yerine geldikleri hafif ticari araçla kaçtı.

ISTANBUL-KUCUKCEKMECE’DE-KALDIRIMDA-OTUR_44673 (3)

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı cadde üzerinde çok sayıda kovan bulundu. Saldırıda sokakta bulunan bazı iş yerlerine de mermi isabet etti.
AW189771_04

SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ISTANBUL-KUCUKCEKMECE’DE-KALDIRIMDA-OTUR_44673
Görüntülerde, hafif ticari araçlar olay yerine gelen saldırganlardan birinin inerek kaldırımda bulananlara silahla ateş ettiği görülüyor. (DHA)
ISTANBUL-KUCUKCEKMECE’DE-KALDIRIMDA-OTUR_44673 (1)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
THY'nin 25 Nisan'da yapılacak bazı Fransa seferleri iptal edildi!THY'nin 25 Nisan'da yapılacak bazı Fransa seferleri iptal edildi!
6 gündür haber alınamıyordu! Ekipler 4. kattaki eve balkondan girdi! Uyuduğu ortaya çıktı6 gündür haber alınamıyordu! Ekipler 4. kattaki eve balkondan girdi! Uyuduğu ortaya çıktı
100 yıldır kayıptı! 'Bayan Lieser'in Portresi'nin 32 milyon dolara satıldı100 yıldır kayıptı! 'Bayan Lieser'in Portresi'nin 32 milyon dolara satıldı
Anahtar Kelimeler:
Küçükçekmece silahlı saldırı
En Çok Okunan Haberler
Meclis bahçesinde gergin anlar! O sözler ortalığı karıştırdı

Meclis bahçesinde gergin anlar! O sözler ortalığı karıştırdı

Çöl tozu tüm yurdu etkisi altına aldı! Uzman isim nedenini açıkladı

Çöl tozu tüm yurdu etkisi altına aldı! Uzman isim nedenini açıkladı

İlk 11'de başlamayınca resti çekti! "Ayrılmak istiyorum"

İlk 11'de başlamayınca resti çekti! "Ayrılmak istiyorum"

Samet Akaydın'dan büyük hata! Terim'i şampiyonluktan etmiş olabilir

Samet Akaydın'dan büyük hata! Terim'i şampiyonluktan etmiş olabilir

MHP, Devlet Bahçeli'nin yürüyüş videosunu paylaştı! Ferdi Tayfur şarkısının sözleri gündem oldu! AK Parti'ye gönderme mi?

MHP, Devlet Bahçeli'nin yürüyüş videosunu paylaştı! Ferdi Tayfur şarkısının sözleri gündem oldu! AK Parti'ye gönderme mi?

Kocaeli'de lise öğrencisi dövülerek öldürülmüştü! Aileden karara tepki: Bu kadar ucuz olamaz

Kocaeli'de lise öğrencisi dövülerek öldürülmüştü! Aileden karara tepki: Bu kadar ucuz olamaz

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kullananların övgüler yağdırdığı Columbia ayakkabı indirimde

Kullananların övgüler yağdırdığı Columbia ayakkabı indirimde

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.