Küçükçekmece’de kaldırımda oturan gruba silahlı saldırı! Yaralılar var

Olay, saat 20.30 sıralarında Kanarya Mahallesi, Şahin Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre hafif ticari araçla olay yerine gelen şüpheliler, kaldırımda oturanlara silahla ateş etmeye başladı. Biri ağır 2 kişinin yaralandığı saldırının ardından saldırganlar olay yerine geldikleri hafif ticari araçla kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı cadde üzerinde çok sayıda kovan bulundu. Saldırıda sokakta bulunan bazı iş yerlerine de mermi isabet etti.



SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



Görüntülerde, hafif ticari araçlar olay yerine gelen saldırganlardan birinin inerek kaldırımda bulananlara silahla ateş ettiği görülüyor. (DHA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





