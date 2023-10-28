Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. 16 yaşındaki öğrencisine uygunsuz fotoğraf ve videolarını gönderen öğretmen ifşa edildi! Polis olayı soruşturuyor

    16 yaşındaki öğrencisine uygunsuz fotoğraf ve videolarını gönderen öğretmen ifşa edildi! Polis olayı soruşturuyor

    28.10.2023 09:19 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Missouri eyaletinde yaşayan Rikki Lynn Laughlin isimli bir öğretmen 16 yaşındaki ismi açıklanmayan öğrencisine uygunsuz fotoğraf ve videolarını göndermekle suçlandı. Öğrenciyle ilişkisi olduğu iddia edilen öğretmen görevinden uzaklaştırıldı. Polis olaya ilişkin olarak soruşturmasına devam ediyor.

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Missouri eyaletinde öğretmen olarak görev yapan 25 yaşındaki Rikki Lynn Laughlin isimli bir kadın 16 yaşındaki bir öğrencisiyle yaşadığı yasak aşk nedeniyle ülke manşetlerindeki yerini aldı. Olaya ilişkin olarak polisin yaptığı araştırma raporlarında, Laughlin'in çıplak fotoğraflar ve müstehcen bir video göndermeden önce öğrencisiyle sosyal medya üzerinden iletişime geçtiği belirtildi.

    GÖRÜNTÜLERİN HEPSİNİ SİLMEDİ

    Laughlin ismi açıklanmayan öğrencisine cinsel ilişki oyuncağını kullanırken çekilen bir videosunu gönderirken 16 yaşındaki gençten de karşılık olarak müstehcen bir görüntü talep etti. Laughlin insanların bunu öğrenmesi halinde hapse gireceği korkusuyla öğrenciye görüntüleri silmesini söyledi. Ancak öğretmeninin görüntülerinin büyük bir bölümünü silmesine rağmen öğrenci bazı fotoğrafları silmedi.

    Eşi evde yokken öğrencisini evine davet eden Laughlin polise verdiği ifadesinde, "Reşit olmadığının farkında değildim" diyerek kendisini savundu. O zamandan beri işyerinden izne ayrılan öğretmen, 20 Kasım'da 100.000 dolar (yaklaşık 2 milyon 813 bin TL) tutarında kefaletle mahkemeye çıkacak.

    İlginizi Çekebilir

    Öğretmen üç öğrencisiyle uygunsuz ilişki yaşadı

    Öğretmen üç öğrencisiyle uygunsuz ilişki yaşadı

     Otel odasında maymunun cinsel saldırısına uğradı! Ne yapacağını şaşırdı

    Otel odasında maymunun cinsel saldırısına uğradı! Ne yapacağını şaşırdı

     Kan donduran itiraf! "Aynı adam çocukken bana da tecavüz etmişti"

    Kan donduran itiraf! "Aynı adam çocukken bana da tecavüz etmişti"

     Fenomene cinsel saldırı! “Spermleri üzerimdeydi”

    Fenomene cinsel saldırı! “Spermleri üzerimdeydi”

     Ailesinden çiçek çizmelerini istedi! Onları dövme yaptırınca...

    Ailesinden çiçek çizmelerini istedi! Onları dövme yaptırınca...

     Halk otobüsünde ağda yaptı! Tepki yağdı

    Halk otobüsünde ağda yaptı! Tepki yağdı

     Baş ağrısı şikayetiyle doktora gitti! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...

    Baş ağrısı şikayetiyle doktora gitti! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...

     Boğazına takıldı! Doktorlar bile inanamadı

    Boğazına takıldı! Doktorlar bile inanamadı

     Cinsel organında salatalık sıkıştı! Bahanesi ‘pes’ dedirtti...

    Cinsel organında salatalık sıkıştı! Bahanesi ‘pes’ dedirtti...


    Günün Trend Haberleri

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Büyük ikramiyeyi kazanmıştı! Kız arkadaşı paraya burnunu silince olay olduBüyük ikramiyeyi kazanmıştı! Kız arkadaşı paraya burnunu silince olay oldu
    Cam tabanlı köprü paramparça oldu! 9 metreden düştülerCam tabanlı köprü paramparça oldu! 9 metreden düştüler
    Atatürk'ün sesini duydu! Tepkisi olay olduAtatürk'ün sesini duydu! Tepkisi olay oldu
    Anahtar Kelimeler:
    cinsel ilişki Öğretmen Amerika öğrenci

    En Çok Okunan Trend Haberler

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Her satırı korkunç! Tecavüz edip uçurumdan aşağıya attı

    Her satırı korkunç! Tecavüz edip uçurumdan aşağıya attı

    Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

    Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

    Atatürk'ün sesini duydu! Tepkisi olay oldu

    Atatürk'ün sesini duydu! Tepkisi olay oldu

    Anormal sesler duyuyordu! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...

    Anormal sesler duyuyordu! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...

    İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

    İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

    En Çok Aranan Haberler

    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.