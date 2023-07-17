17 kilo verdiği söyleniyordu! Ufuk Özkan o fotoğraflardan rahatsız olup son halini paylaştı

'Geniş Aile' dizisinde canlandırdığı 'Cevahir' karakteriyle yıldızı parlayan Ufuk Özkan'ın, siroz olduğu ortaya çıkmış ve eğer organ nakli olmazsa bir senelik ömrü kaldığı iddia edilmişti.

Konuyla ilgili açıklama yaparak hastalığını doğrulayan Ufuk Özkan, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla sevenlerine ve sağlık durumuyla yakından ilgilenen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür etmişti.

Geçtiğimiz sene karaciğer yağlanması yüzünden 17 kilo veren oyuncunun son hali gündemdeydi. Özkan'ın çok zayıfladığı iddia ediliyordu ve o halleri gündeme geliyordu.

"İKİNCİ DERECE SİROZUM"

Ufuk Özkan bu iddialardan bıkarak son halini paylaştı. "TV ve sosyal medyada olanlar geçen sene bu son halim" diyen oyuncu ayrıca ikinci evre siroz olduğunu da söyledi.

Özkan paylaşımında "Şu an 2’nci evre sirozum. Yarın sağlığımla ilgili tetkikler ve tahlillerden sonra gidişat ile ilgili buralardan bilgi paylaşacağım. Son halim bu şekildedir, yazan arayan herkesle paylaşmak istedim. Merak etmeyin kapının önünden uzaklaşmayacağım. İyi ki varsınız…" dedi.



