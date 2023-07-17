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Pınar Altuğ, eşi ve arkadaşlarıyla tekne tatilinde! "Emekli perişan" yorumuna bakın ne yanıt verdi

17.07.2023 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haklarından birçok kez ayrılık haberi çıkan ancak bu iddiaları her fırsatta yalanlayan Pınar Altuğ-Yağmur Atacan çifti arkadaşlarıyla tekne tatiline çıktı. Tatilden pozlarını paylaşan oyuncuya gelen "Hayat size güzel emekli perişan" yorumu dikkat çekti. Altuğ bakın bu yoruma ne yanıt verdi.

'Çocuklar Duymasın'daki 'Meltem' karakteriyle yıldızı parlayan Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la 2008'da nikâh masasına oturmuştu. İkili bir yıl sonra kızları Su'nun doğumuyla anne-baba olma mutluluğu yaşamıştı.

Mutlu bir çift olarak gündeme gelseler de sık sık haklarında boşanma haberi çıkan çift adeta düşman çatlatıyor. Altuğ ve Atacan yakın dostlarıyla şu sıralar güneşin ve denizin tadını çıkarmak için tekne tatilinde.

Ekran Alıntısı

Pınar Altuğ tatilden karelerini de paylaşmayı ihmal etmiyor. Son olarak keyifli anlarını paylaşan oyuncuya gelen "Hayat size güzel kızım, emekli perişan nerede tatil sürünüyoruz" yorumu şaşırttı.

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Oyuncu Pınar Altuğ ise bu yoruma sessiz kalmadı. Oyuncu gelen yoruma "Gönül isterdi ki herkes gönlünce yaşayabilsin" yanıtını verdi.


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Anahtar Kelimeler:
Pınar Altuğ Yağmur Atacan karakteri

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