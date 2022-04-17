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17 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 17 Nisan 2022 Pazar Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

17.04.2022 18:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans oyunu severler tarafından 17 Nisan 2022 Pazar günü yapılan Süper Loto sonuçları merak ediliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto'da haftanın son çekilişi bugün gerçekleşecek. Son çekilişte 5 bilen 27 kişi 14.691,95 TL kazandı. Peki 17 Nisan Pazar Süper Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 17 Nisan Süper Loto çekilişi sonuçları ve detaylar...

17 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 17 Nisan 2022 Pazar Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

Haftanın 3 günü Süper Loto çekilişi düzenlenmeye devam ediliyor. Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilen Süper Loto çekilişi noter eşliğinde gerçekleşiyor. Milli Piyango TV üzerinden de canlı olarak yayınlanan Süper Loto'da son olarak 5 bilen 27 kişi 14.691,95 TL kazanmıştı. Peki 17 Nisan Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı mı?

17 NİSAN PAZAR SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'nun bu akşam son çekilişi düzenlendi. Daha önce Perşembe gününde gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30 itibariyle başladı.

Canlı yayınla Milli Piyango TV’nin resmi internet sitesi ve Youtube kanalları üzerinden de yayınlanan çekiliş sonrası devreden büyük ikramiye ise 49.795.094 TL belirlendi.

ŞANSLI NUMARALAR BELLİ OLDU MU?

Yapılan yeni çekilişte şanslı numaralar 17,31,35,43,45,49 oldu. Bu akşamın şanslı numaraları ve detayları ise Milli Piyango İdaresinin resmi sitesi olan “millipiyangoonline.com” adresi üzerinden ilan edildi.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

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