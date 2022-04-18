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18 Nisan On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları nasıl sorgulanıyor?

18.04.2022 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

On Numara çekilişi her hafta pazartesi ve cuma günleri tamamlanıyor. Çekilişin sonuçları arama motorlarından araştırılıyor. Peki 18 Nisan On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları nasıl sorgulanıyor? İşte merak edilenler...

18 Nisan On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları nasıl sorgulanıyor?

On Numara çekilişi her hafta düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Peki 18 Nisan On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları nasıl sorgulanıyor? On Numara çekilişi 20.30'da başlıyor. İşte merak edilenler...

18 NİSAN ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

18 Nisan On Numara çekilişi henüz tamamlanmadı. Çekiliş tamamlandığında haberimiz güncellenecek.

18 Nisan On Numara çekiliş sonuçlarını aynı zamanda, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/on-numara-sonuclari' adresinden de kontrol edebilirsiniz.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.


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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango
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