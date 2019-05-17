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"19 Günde 19 Mayıs 2019"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 13:58 | Son Güncelleme

Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında, İstanbul'dan devraldıkları Türk bayrağını kürek çekerek 19 Mayıs'ta Samsun'a ulaştırmayı amaçlayan 15 dragon bot sporcusu Yakakent ilçesine geldi

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla düzenlenen "19 Günde 19 Mayıs 2019" etkinliği kapsamında, İstanbul'dan teslim aldıkları Türk bayrağını Samsun'a ulaştırmak üzere yola çıkan Samsun Büyükşehir Belediyesi Dragon Bot Takımı Yakakent ilçesine geldi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın teslim ettiği bayrağı taşıyan kürekçiler, Yakakent ilçesinde Kaymakam Bahar Kaya, Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma, İlçe Emniyet Amiri Dursun Çiçek, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Gürkan Demir, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Oral tarafından karşılandı.

Liman içi mevkisinde kendilerini karşılayanlarla sohbet eden sporcular, Kaya ve Kıyma'ya Bandırma Vapuru maketini armağan edip hatıra defterini imzalattı.

Kıyma, Milli Mücadele'nin 100. yılında ilçelerinde kadın yatçıları ve Dragon Bot Takımı'nı ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek "Ulu önderimiz Atatürk'ün izinde giden misafirlerimizi ilçemizde en güzel şekilde ağırlamaya gayret gösterdik. Kendilerine anlamlı ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent Spor Kulübü Dragon Bot Takımı, yarın sabah ilçeden hareket ederek 73 kilometre kürek çekip akşam saatlerinde 19 Mayıs ilçesine ulaşacak. Sporcular, yanlarında getirdikleri Türk bayrağını 19 Mayıs Pazar günü saat 14.30'da Tütün İskelesi'nde gerçekleşecek törenle Samsun Valisi Osman Kaymak'a teslim edecek.

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19 mayıs 1919 Bafra Samsun Samsun Büyükşehir Belediyesi Dragon Bot Takımı Yakakent

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