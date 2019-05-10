19 Mayıs 1919'un 100. yılında projeler hayat bulacak

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun’a çıktığı 19 Mayıs 1919'un 100. yılında spor, gençlik ve sanat alanında yüzlerce proje hayata geçirilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, asırlık anma nedeniyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yurt genelinde coşkuyla kutlanacak.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Samsun Valiliği olmak üzere tüm ilgili kamu, kurum ve kuruluşlarınca yüzlerce etkinlik ve proje uygulamaya alınacak.

Spor, sanat, kültür ve bilim alanındaki etkinliklerin yer aldığı projelerin ana programları İstanbul, Ankara, Sivas, Erzurum, Amasya ve Samsun'da icra edilecek.

Bakanlık açıklamasında, şu görüşlere yer verildi:

"Bu bayramı, 100. yıldönümü münasebetiyle, önceki yıllara göre çok daha çok coşkulu, çok daha geniş katılımlı, maziden, atiye uzanan köprüyü yeni nesillere çok daha iyi anlatabilecek şekilde kutlamayı planlıyoruz. Ülkemizin büyük sınamalardan geçtiği bu dönemde, gencinden yaşlısına, kadınından, erkeğine milletimizin tüm kesimlerinin 19 Mayıs ruhuna sahip çıkacağına inanıyoruz. Milletimiz, 15 Temmuz darbe girişimi ile terör örgütlerinin vatanını hedef alan içerideki ve dışarıdaki tüm saldırılarına, bir asır önceki cesaretiyle karşı koyarak, içindeki istiklal ateşinin asla sönmeyeceğini göstermiştir.