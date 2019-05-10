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19 Mayıs 1919'un 100. yılında projeler hayat bulacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 14:00 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Samsun Valiliği olmak üzere tüm ilgili kamu kurum ve kuruluşlarca yüzlerce etkinlik ve proje hayata geçirilecek - Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Fiziksel, düşünsel anlamda sağlıklı, moral değerleri yüksek, aidiyet duygusu gelişmiş bir gençlik ancak bayrağı en yükseğe dikebilir"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun’a çıktığı 19 Mayıs 1919'un 100. yılında spor, gençlik ve sanat alanında yüzlerce proje hayata geçirilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, asırlık anma nedeniyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yurt genelinde coşkuyla kutlanacak.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Samsun Valiliği olmak üzere tüm ilgili kamu, kurum ve kuruluşlarınca yüzlerce etkinlik ve proje uygulamaya alınacak.

Spor, sanat, kültür ve bilim alanındaki etkinliklerin yer aldığı projelerin ana programları İstanbul, Ankara, Sivas, Erzurum, Amasya ve Samsun'da icra edilecek.

Bakanlık açıklamasında, şu görüşlere yer verildi:

"Bu bayramı, 100. yıldönümü münasebetiyle, önceki yıllara göre çok daha çok coşkulu, çok daha geniş katılımlı, maziden, atiye uzanan köprüyü yeni nesillere çok daha iyi anlatabilecek şekilde kutlamayı planlıyoruz. Ülkemizin büyük sınamalardan geçtiği bu dönemde, gencinden yaşlısına, kadınından, erkeğine milletimizin tüm kesimlerinin 19 Mayıs ruhuna sahip çıkacağına inanıyoruz. Milletimiz, 15 Temmuz darbe girişimi ile terör örgütlerinin vatanını hedef alan içerideki ve dışarıdaki tüm saldırılarına, bir asır önceki cesaretiyle karşı koyarak, içindeki istiklal ateşinin asla sönmeyeceğini göstermiştir.

Biz de milletimize şükran borcumuzu ödemek için, 2023 hedeflerimize ulaşmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Bu düşüncelerle milletimizin ve özellikle de gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını tebrik ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bizlere bağımsızlığımızı ve devletimizi kazandıran tüm kahramanları, tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle yad ediyorum.''

- "Cumhuriyeti kuran düşüncenin adeta alegorisini yaptık"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise bir asrı geride bırakan mücadelenin bitmediğini, hatta son yıllara bakıldığında artarak devam ettiğine dikkati çekti.

Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Fiziksel, düşünsel anlamda sağlıklı, moral değerleri yüksek, aidiyet duygusu gelişmiş bir gençlik ancak bayrağı en yükseğe dikebilir. Hamasetten çok fiiliyata bakmak elzemdir. Bugün ülkemizde her isteyen genç spor yapma imkanına sahiptir. Motivasyon farklı bir şeydir. Gerekirse devlet bunu da sağlar ama ben tesis anlamında her isteyen kişinin spor yapabileceğine eminim.''

Milli mücadelenin 100. yılında kaliteli bir yaşamın neşet edeceği bir ortamı sağlamakla yükümlü olduklarını kaydeden Kasapoğlu, "Hayata geçen ve geçecek olan yüzlerce proje bu amaca hizmet edecek. Cumhuriyeti kuran düşüncenin adeta alegorisini yaptık. Kitap okuma, hareket etme imkanları artık her yerdedir. Cumhuriyetin ilk yıllarında gençler için gösterilen soyut hedefleri somuta çevirdik, çevirmeye devam ediyoruz. Cumhuriyetimizin temellerini atan Mustafa Kemal Atatürk ve diğer herkesin aziz hatıralarını yad ediyor, rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

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