19 Temmuz 2020 Pazar günlük burç yorumları

Günlük burçlarınızı okumadan seyahat hazırlığı yapmayın, ilişki adımları atmayın ve herhangi bir evrak imzalamayın. Farkında değiliz ama günlük burçlar hayatımızı o kadar güzel analiz ediyor ki...
19 Temmuz günlük burç yorumları; aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, akrep, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, yay, oğlak, kova ve balık burcunda günlük astroloji durumu nasıl olacak. Merak edilen günlük burçlar ve yorumları haberimizde.
Bugün aile üyeleri ve akrabalarla bir arada olabilir, yakınlarınızla ortak aktiviteler içerisinde bulunabilirsiniz. Gün içinde alınganlıklara dikkat etmeli, fevri olmaktan ve tepkisel davranmaktan kaçınmalısınız. Günün ilk yarısında baş ağrıları, sağlıkla ilgili hassasiyetler görülebilir. Evle ilgili konular, ev içerisinde bir süredir gündeminizi meşgul eden durumlar sonuçlanıp kapanabilir.
Bugün etkileyici rüyalarla güne başlayabilirsiniz. Gün içinde sorgulayıcı ve araştırmacı olabilir, daha çok düşünüp, gündeminizdeki konulara kafa yorabilirsiniz. Seyahatler, kısa yolculuklar gündeminizde olabilir. Sevdikleriniz ve yakınlarınızla ortak planlar yapabilirsiniz. Olayları kötü yanından ele almaktan, karamsarlıktan kaçınmalı.
Bugün günün ilk yarısından itibaren sosyalleşebilir, yakın çevrenizle bir arada olabilirsiniz. Harcamalar ve para yönetimi, satın alım kararları gündeminizde olabilir. Partnerlik ilişkilerinde tutkular ve arzular, güven ve dürüstlük konuları gündeminize gelebilir. Günün ilerleyen saatlerinde keyifsizlik, karamsarlık, memnuniyetsizlik hali çalışabilir. Koşulları kabullenme, yaşamla barışma zamanı.
Yarın burcunuzda gerçekleşecek Yeni ay öncesinde, gün içinde ilişkilerde bir karışıklık, bir kararsızlıktan uzaklaşabilirsiniz. Her türlü ikili ilişkide koşullara göre hareket etmelisiniz. Kişileri ve koşulları yönetmeye çalışmak yerine şartları kabullenmek gereklidir. Nostalji artabilir. Geçmişin etkisiyle geleceğe karamsar bakmamalı. Yakın ilişkilerden duygusal destekler olabilir.
Bugün günün ilk yarısından itibaren istek ve ihtiyaçlarınıza göre hareket edebilirsiniz. Alacağınız haberler ve çevrenizle olan iletişiminize göre motivasyonunuz değişebilir. Bazı Aslan burçları için cilt, diş ve kemiklerle ilgili rahatsızlıklar gündeme gelebilir. İş ve eğitim konularıyla ilgili ileriye dair planlar yapabilirsiniz.
Bugün finansal yönetim, riskli yatırımlardan kazançlar; araçlar, teknolojik aletler ve seyahatlerle ilgili ödemeler gündeminizde olabilir. Gün içinde konu ve durumlara somut yanıyla yaklaşmak, varsayım ve teorilerden kaçınmak, somut düşünmek doğru adımlar içinde olmanızı sağlayacaktır.
Bugün ebeveynlerle ilişkilerinizde gerilime, ev içerisindeki enerjiyi gerilim noktasına sürüklememeye dikkat etmeli. Geleceğe dair kaygı ve umutsuzluk enerjinizi düşürebilir. Eş ve dostlarınızdan korumacı ve sahiplenici bir tavır görebilirsiniz. Sorunlu ilişkilerde ise ertesi gün gerçekleşecek Yeni Ay’ın etkisiyle nihai karar ve sonuç, bitişler söz konusu olabilir. İlişkiler bu dönemde sorumluluk yükleyebilir.
Bugün rüyalarınızın etkisiyle güne başlayabilir, karmaşık rüyaların etkisinde kalabilirsiniz. Korumacı, sahiplenici ve kontrolcü yanınız iş ve özel hayatınızda öne çıkabilir. Pek çok alanda bildiğiniz, alıştığınız şekilde hareket etmek isteyebilirsiniz. İş hayatında, eğitim ve sınavlarda bir başarı elde edebilirsiniz. Karamsarlıktan ve kaygıdan kaçınmalı.
Bugün ilişkilerde güven ve ortak paylaşımlar, tutku ve heyecan önem kazanırken; daha dürtüsel hareket edebilirsiniz. Kıskançlık, sahip olma arzusu artabilir. Bazı ilişkilerde cinsel paylaşımlar, bazı ilişkilerde ortak finansal konular gündeme gelebilir. İstek ve zevkleriniz için harcamalar yapabilirsiniz.
Yarın ilişkiler alanınızda gerçekleşecek Yeni Ayın etkileriyle, bugün gün içinde ilişkilerde memnuniyetsizlik, tatmin olamama, fazlasını isteme ve dahasını arama hali içinde olabilirsiniz. Sevdiklerinizden destek ve anlayış görme isteği artabilir. Bencil düşünceler ve benmerkezcilikle hareket etmemeli. Gün batımına kadar ev içinde hareket halinde olmak, keyifli görüşmeler içinde bulunmak daha iyi hissetmenizi sağlayabilir. Bir süredir size sıkıntı veren konu kapanabilir.
Bugün görevler ve yapılacaklarla ilgilenebilir, pek çok iş ve konuyu tamamlayıp rahatlayabilirsiniz. Seyahat planları, kısa seyahatler ve kısa görüşmeler içinde olabilirsiniz. Eğitim ve sınavlarda başarı elde edebilirsiniz.
Bugün gün boyu isteklerinize ve ruh halinize göre hareket edebilirsiniz. Tembellik, dağınıklık ve keyfi harcamalar gündeminizde olabilir. Aşk hayatında ve ilişkilerde yakınlık isteği, ilgi beklentisi artabilir. Ebeveyn Balık burçları ise çocukları için harcamalar yapabilir, çocuklara göre plan ve programlar içerisinde olabilir.
** Astrolog Merve Rençber
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