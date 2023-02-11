1999 depreminde kendisine verilen oyuncak ayıyı deprem bölgesindeki çocuklara gönderdi! “23 yıl senin için saklamışım”

Türkiye 6 Şubat sabahında Kahramanmaraş’ta yaşanan 7.7 büyüklüğündeki depremle gözlerini yeni güne açtı. Kahramanmaraş ve çevresindeki 10 ili etkileyen depremin ardından öğle saatlerinde bu kez de aynı bölgede 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Tüm Türkiye’yi yasa boğan acılı günlerde ülkenin her yerinden deprem bölgelerine yardımlar yağmaya başladı. Sakarya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise herkesi duygulandırmayı başardı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sakarya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 1999 depreminde 6 yaşındaki bir çocuğa yardım tırından hediye edilen ayının deprem bölgesindeki çocuklara duygusal bir notla gönderildiği ifade edildi.

Oyuncak ayının deprem bölgesinde yeni sahibini bulması için Sakarya İHH Arifiye İlçe Temsilciliğine getirildiği belirtilirken oyuncağın üzerindeki notta, “99 depreminde 6 yaşında, bir tırdan bana verilen bu ayıcık artık sende. 23 yıl senin için saklamışım ama inşallah sende ömürlük olur ve hiçbir yara bulamaz artık saracak." ifadeleri yazılıydı. Ekipler tarafından oyuncak ayının deprem bölgesine gönderileceği ifade belirtildi. (AA)