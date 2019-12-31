2 bin 500 fidan dağıtıldı

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü “Yeni yıla ağaç keserek değil, fidan dikerek girelim” sloganıyla hizmet binası önünde 2 bin adet 500 fidan dağıttı.

Vatandaşların yoğun katılım ve ilgi gösterdiği dağıtım sonrası açıklamada bulunan Amasya Orman Bölge Müdürü Halil Oflu, "2019 yılında yapraklı ve ibreli olmak üzere 81 farklı türde 8 milyon fidan üretimi gerçekleştirdik. Yine 2019 yılında ülkemiz yeşile bürünsün diyerek ücretsiz olarak 1 milyon adet fidan dağıtımı gerçekleştirdik. Fidanlıklarımızda 21 bin adet aşılı ceviz, farklı türlerde 170 bin adet süs bitkisi üretimi gerçekleştirdik. Kırsal ekonomiyi güçlendirmek, orman köylülerimize bulundukları yerlerde istidam oluşturmak ve ekonomilerine destek olmak için ORKÖY kredileri kapsamında 23 milyon 485 bin kredi kullandırarak, 1 milyon 387 bin 682 TL hibe verdik. 11.11.2019’da gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğinde Çorum ilimizde 1 saat içinde 303 bin 150 fidan dikimini gerçekleştirerek Guinness dünya rekorunun sahibi olduk. Aynı gün içinde Bölge Müdürlüğümüz organizasyonunda Amasya, Samsun, Çorum ve Tokat illerimize 50 bin 760 vatandaşımızın katılımıyla 565 bin 765 fidanı toprakla buluşturduk. 2020 yılında da vatandaşlarımızla birlik bütünlük içinde daha yeşil bir memleket, daha yeşil bir ülke için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bugün yılın son gününde gerçekleştirdiğimiz fidan dağıtım etkinliğiyle ’Yeni yıla ağaç keserek değil, fidan dikerek girelim’ diyoruz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara taflan, mahlep, defne, oya, akçaağaç, servi, çam türlerinde 2 bin 500 adet fidan ücretsiz olarak dağıtıldı.

