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2 bin 800 rakımda kar festivali düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 07:16 | Son Güncelleme

Hakkari'nin kayak sporundaki potansiyelinin tanıtılması amacıyla 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde "3. Kar Festivali" düzenlendi.

Valilik koordinasyonunda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Hakkari Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen festival, kar yağışı altında gerçekleştirildi.

Hakkari'de 3.Kar Festivali düzenlendi

2 bin 800 rakımda kar festivali düzenlendi
"Hakkari, güzelliklerin, sanatın, sporun, festivalin, yatırımların, hizmetin memleketi olacak. Artık eski günlerde gördüğümüz şiddeti, terörü çok şükür Hakkari'de görmüyoruz. Hakkari halkı, her kesimi ile devletiyle, milletiyle beraberdir. İnşallah bu beraberlik bundan sonra da daha güzelliklerle, diğer yatırımlarla, hizmetlerle devam edecek. Hakkari halkı layık olduğu en iyi yönetimi, refahı, mutluluğu sizlerin sayesinde yakalayacaktır."
Kayak merkezinin eskiye göre daha donanımlı olduğunu anlatan Akbıyık, "İnşallah biz de bu sene 50 odalı, 100 yataklı otel yapacağız. Amacımız, doğasıyla, dağlarıyla, karıyla, nehirleriyle zengin olan Hakkari'mizi turizmde hak ettiği yere getirmek." dedi.
Konuşmaların ardından başlayan gösterilerde, Türk bayrağı ve meşalelerle zirveden inen kayakçılar ve güvenlik güçleri, ellerindeki bayrağı protokol üyelerine teslim etti. Vali Akbıyık ve protokol üyelerinin stantları gezdiği festivalde, halk oyunları gösterisi ve "dengbej" dinletisi yapıldı, kar raftingi ve güreşi ile zirve tırmanışı gibi etkinlikler düzenlendi.
UMKE ile AFAD ekipleri, yapılan tatbikatta, senaryo gereği zirvede kayarken düşüp yaralanan kayakçıyı, kar motorlarıyla müdahale çadırına taşıdı.
Dağcıların kar mağarası yaptığı festivalde, renkli görüntüler oluştu.
Vali İdris Akbıyık ve eşi Sevim Akbıyık, 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve polislerin vatandaşlarla halay çektiği festival, canlı müzik dinletisiyle son buldu.
İşte festivalden renkli görüntüler.
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Hakkari kar festivali

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