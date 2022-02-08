2. dönem lise nakil başvurusu ne zaman? 2022 e-Okul nakil sorgulama...

Öğrenciler ve veliler lise nakil başvuruları hakkında detayları araştırıyor. Ortaöğretim kayıt alanı içindeki okullara tercihe bağlı olarak yapılacak nakil başvuruları için okul müdürlüğüne dilekçe yazılmalı ya da bu işlem e-Devlet üzerinden gerçekleştirilmeli. 2022 lise nakil tarihleriyle alakalı henüz bir açıklama yapılmadı.

2. DÖNEM LİSE NAKİL BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Nakil tarihleri ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) açıklama gelmedi. MEB'in, konuyla alakalı kısa süre içerisinde açıklama yapması bekleniyor. Bakanlık tarafından yapılan nakil işlemleriyle alakalı açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

Nakil ve geçiş işlemleri; Ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçişler, 37'nci madde hükümleri çerçevesinde; merkezi sınavla öğrenci alan okulların açık kontenjanlarına, öğrencinin;

Merkezi sınav puanının naklen gitmek istediği okuldaki aynı sınıf seviyesinde yerleştirme sonucunda oluşan en düşük puanlı öğrencinin puanından az olmaması kaydıyla puan üstünlüğüne göre yapılır.

Ortaöğretim kayıt alanı içindeki okullara tercihe bağlı olarak yapılır. Okulların açık kontenjanları e-Okul sisteminde ilan edilir.

NAKİLLER NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Nakil ve geçiş başvurusu, dönem bitiminin öncesindeki üç hafta ile e-Okul sisteminde dönem ve sınıf atlatma süresi hariç olmak üzere, yılsonu sınıf atlama işlemlerinin yapılmasının ardından ilk iş gününden ekim ayının sonuna dek yapılır. Ayrıca bu işlemler ikinci dönemin başlangıcından şubat ayının sonuna dek haftalık, diğer zamanlarda da aylık yapılır.

Nakil ve geçişler e-Devlet üzerinden yapılabildiği gibi öğrencinin eğitim aldığı okul müdürüne dilekçe yoluyla da yapılabilir.

