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  4. 2 doz BionTech mi yoksa 2 doz Sinovac ve 1 doz BionTech mi etkili?

2 doz BionTech mi yoksa 2 doz Sinovac ve 1 doz BionTech mi etkili?

20.08.2021 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüse karşı aşılama tüm hızıyla devam ederken Delta varyantına karşı 2 doz BionTech mi yoksa 2 doz Sinovac ve 1 doz BionTech'in mi daha etkili olduğu merek konusu oldu. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Bülent Ertuğrul ise konuyla ilgili son araştırma sonuçlarını canlı yayınında aktardı.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Bülent Ertuğrul, CNN TÜRK canlı yayınında aşı çalışmaları ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Aşıların etkinliği tartışılmaya devam ederken Ertuğrul, Delta varyantına karşı en etkili kombinasyonu açıkladı.

AŞIDA HANGİ KOMBİNASYON DAHA ETKİLİ?

Ertuğrul şunları söyledi:

Şu andaki bilimsel veriler, Delta varyantına karşı 2 doz Sinovac 1 doz BionTech'in daha etkili olduğunu gösteriyor.

2 doz BionTech'in etkinliği biraz daha düşük, yüzde 70'lerin biraz altında 65-70 arasında ama eğer 2 doz Sinovac olduysanız ve üstüne 1 dozda BionTech yaptırdıysanız koruyuculuk oranları yüzde 90 in üzerine çıkıyor.

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KORONAVİRÜS TABLOSUNDA SON DURUM

Öte yandan Türkiye'de son 24 saatte 292 bin 538 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 19 bin 320 kişinin testi pozitif çıktı, 216 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 87 milyon 195 bin 574'e yükseldi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı) Prof. Dr. Bülent Ertuğrul
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