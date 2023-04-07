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  4. 2 kişi hayatını kaybetmişti! Detaylar ortaya çıktı... Her şey 'şakalaşma' ile başlamış

2 kişi hayatını kaybetmişti! Detaylar ortaya çıktı... Her şey 'şakalaşma' ile başlamış

07.04.2023 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı bıçaklı kavganın şakalaşma ile başlayıp, büyüdüğü ortaya çıktı. 4 Nisan'da meydana gelen olayda, iki arkadaş arasında çıkan tartışma, kuzenlerin de araya girmesiyle bıçaklı kavgaya dönüşmüştü...

2 kişi hayatını kaybetmişti! Detaylar ortaya çıktı... Her şey 'şakalaşma' ile başlamış

Olay, 4 Nisan'da Yaşar Kemal Caddesi'ndeki minibüs durağında meydana geldi. İki arkadaş arasında çıkan tartışma, kuzenlerin de araya girmesi ile bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, Eyüp Ahmet Akgök (19) ile Veysel Emra (22) hayatını kaybetti, kuzenleri B.E. (18) ile A.P. (23) yaralandı. Akgök'ün A.P. ve Veysel Emra'yı, Veysel Emra'nın da Akgök'ü bıçakladığı belirtildi.

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TUTUKLANDILAR

Yaralılar, hastaneye götürüldü. Tedavileri sonrası taburcu olup, gözaltına alınan B.E. ile A.P., tutuklandı.

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2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAVGA, 'ŞAKALAŞMA' NEDENİYLE ÇIKMIŞ

Kavgaya ilişkin detaylar da ortaya çıktı. Eyüp Ahmet Akgök ile B.E.'nin arkadaş oldukları, aynı pasajda farklı iş yerlerinde çalıştıkları, aralarında şakalaşma ile başlayan tartışma yaşandığı, bir gün sonra B.E.'nin kuzenlerini pasaja çağırdığı ve bıçaklı kavga çıktığı belirlendi.

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(DHA)

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