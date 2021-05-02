2 Mayıs günlük burç yorumları | 2 Mayıs'ta burçları neler bekliyor?

2 Mayıs Pazar günü, ay Oğlak burcunda olacak. Kariyer, iş gibi konular öne çıkabilir ve kendimizi çalışmaya daha fazla verebiliriz. Boğa burcu bugün aklından geçenleri karşısında bulurken, Başak burcu olaylara daha gerçekçi ve karamsar bakabilir. Yengeç burcu ise bugün sevdiklerinden güç ve destek alabilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları… KOÇ BURCU YORUMU

Bugün gündüz saatleri içinde finansal konularla ilgili kararlar alabilir, harcamalar yapabilirsiniz. Enerji alanınıza göre deneyimlerle karşılaşabilirsiniz. Negatif enerjide kalmayın. BOĞA BURCU YORUMU

Bugün aklınızdan geçenler karşınıza gelebilir. Korkularınızı veya dualarınızı kendinize çekebilirsiniz. İbadet ve meditasyon, olumlama çalışmaları faydalı sonuçlar sağlayabilir. İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün sıkılganlıklar ve değişim ihtiyacı ara ara sizi yoklayabilir. Geleceğe dair planlarınıza, hayallerinize odaklanmak için, geleceğiniz için çabalamak için güzel bir gün. Gizli işlerden uzak kalın.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bugün ilişkiler, dostlar ve ortaklıklar ön planda olmaya devam ediyor. Sevdiklerinizden güç ve destek alabilir, iş hayatınız ve finansal alanla ilgili destek ve faydalar görebilirsiniz. ASLAN BURCU YORUMU

Bugün düzen, temizlik ve rutin işlerinizle ilgilenebilirsiniz. Fazlalıklardan kurtulmak, kullanmadığınız eşyaları elden çıkarmak rahatlamanızı ve enerji alanınızın temizlenmesine fayda sağlayacaktır. BAŞAK BURCU YORUMU

Bugün yaşama, olaylara ve gündemlerinize daha gerçekçi ve zaman zaman daha karamsar bakma eğiliminde olabilirsiniz. Yapıcı, çözümcü ve pratik olma zamanı. Bardağın dolu tarafını görmeye çalışmalısınız. TERAZİ BURCU YORUMU

Bugün ev içinde anlaşmazlık ve zıtlaşmalar olabilir. Bireysel alanınızda kalmaya ve kişisel sınırları korumaya gayret edin. Evinizde düzen ve temizlik, dekorasyon değişiklikleri için güzel bir gün. AKREP BURCU YORUMU

Bugün iletişim trafiği içinde olabilir ve iş bağlantılı görüşmeler yapabilirsiniz. Geleceğe yönelik kararlar alabilir, çıkmazdaki bir konuyu çözümleyebilirsiniz.