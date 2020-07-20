20 - 26 Temmuz Haftası Haftalık Burç Yorumları (2020)

20 - 26 Temmuz 2020 Haftası Haftalık Burç Yorumları Haftalık burcunuzu okumadan haftaya başlamayın, seyahate çıkmayın ve bir anlaşma imzalamayın. Burçların hayatımızdaki yeri o kadar fazla ki.. Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun haftalık burç yorumları nasıl? Astrolojide haftalık beklentiler neler? Merkür retrosu bu hafta başı bitecek, etkileri nasıl olacak? Bu hafta burçları neler bekliyor? İşte 20 - 26 Temmuz 2020 haftası haftalık burç yorumları... Koç Burcu 20 - 26 Temmuz Haftası Haftalık Burç Yorumları Bazı şeylerin sınırlarını kontrol etmeden yaşıyor, kimsenin hesap sormasına müsaade etmiyorsunuz. Ani yaşamak, kimseye hesap vermemek sizi daha çok mutlu ediyor. Bu hafta içinizi huzurla dolduracak güzel bir karşılık alabilirsiniz. Duygusal anlamda kendinizi geliştireceğiniz güzel şeyler hissedebileceğiniz bir hafta olacak. Özellikle evli balıklar bir evlat sahibi olma haberi alabilirler. İlişkisi olmayanlar da bekledikleri birisinden gelecek adıma karşılık verebilir. Boğa Burcu 20 - 26 Temmuz Haftası Haftalık Burç Yorumları Çok duygusal yanınız içinize kapanmanızı sağlasa bile bir anda şaşıracak ve çok güzel haberler alacaksınız. İçiniz gökkuşağı gibi rengarenk bir hafta geçireceksiniz. Ne kadar duygusal olursanız olun kendi duygularınızdan kaçamayacak, bunun huzuru ile yaşayacaksınız. Duygusallığın sizi daha fazla üretmeye yönelttiğini unutmayın. Bu hafta sağlığınızla ilgili konulara dikkat edin, ihmal etmeye gelmez bazı hastalıklar.

İkizler Burcu 20 - 26 Temmuz Haftası Haftalık Burç Yorumları Bu hafta attığınız adımların olumlu dönüşleri özgüveninizin yavan yapmasına neden olacak. Yeni iş kapıları açacak, çok başarılı olacaksınız. Bu hafta ne yaparsanız yapın, mutlaka ertelediğiniz adımları atın. Kendinize güvendiğinizde başarmayacak bir şeyiniz yok. İş hayatınızdaki cesaret ve başarı aşk hayatınıza da bulaşacak. Kendinizi çok iyi hissedecek güzel bir hafta geçireceksiniz. 2020 TEMMUZ AYI AYLIK BURÇ YORUMU İÇİN TIKLAYINIZ Yengeç Burcu 20 - 26 Temmuz Haftası Haftalık Burç Yorumları Bazı kişilere çok değer veriyor, karşılığını alamayınca da onlardan uzaklaşıyorsunuz. Fakat onlardan hemen dönüş beklemeyin, insanların sizin alınganlıklarınızı düşünecek vakti olmayabilir. Sadece biraz bekleyin, karşılığını çok fazla alacaksınız. Bu hafta bazı gizli düşmanlarınızın farkına varabilir ve çok sevdiğiniz insanları hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Aslan Burcu 20 - 26 Temmuz Haftası Haftalık Burç Yorumları Bu hafta gündeminizde şehir değiştirmek, farklı bir ülkeye seyahat etmek hatta taşınmak gündeminize gelebilir. Duygularınız çok yoğun bu aralar, durup dururken ağlayarak herkesi şaşırtabilirsiniz. İş yerindeki bazı sıkıntıları çok detaylı düşünüyor ve gereksiz bir şekilde kafanıza takıyorsunuz. Bundan uzaklaşın ve bu detaylarla en yakın arkadaşlarınızın başını ağrıtmayın. Partnerinizle her şeyin daha güzel gideceği bir hafta olacak.

2020 TEMMUZ AYI AYLIK BURÇ YORUMU İÇİN TIKLAYINIZ Başak Burcu 20 - 26 Temmuz Haftası Haftalık Burç Yorumları Sürekli gelecekteki huzurlu ilişkiniz için hayal kurduğunuz, hayallere daldığınız bir hafta olacak. Hayal kurmanın enerjisi ile o kişiyi kendinize de çekebilirsiniz. Hayalperest yanınız bu hafta size çok özel anlar yaşatacak. O özel kişiyle bu hafta karşılaşabilirsiniz. İşlerinizi yaparken dalgınlığı bir tarafa bırakın, yoksa içinden çıkamazsınız. Terazi Burcu 20 - 26 Temmuz Haftası Haftalık Burç Yorumları Yeni başlangıçlar için adım atacaksınız. Özellikle kariyeriniz ve işinizle ile ilgili bir takım değişiklikler yapmak istiyorsanız tam zamanı. Farklı bir iş alanına yönelmek istiyorsanız da bu dönem gökyüzü sizi desteklediği için çok uygun bir dönemdesiniz. Merhametiniz ve sınırsız hayal gücünüz sayesinde yeni kazanç kapıları açabilirsiniz. Çevrenizdeki insanlara değer veriyor ve çok seviliyorsunuz. Bu hafta herhangi bir şeye ihtiyacınız olduğu zaman onlardan destek almaktan çekinmeyin. 2020 TEMMUZ AYI AYLIK BURÇ YORUMU İÇİN TIKLAYINIZ Akrep Burcu 20 - 26 Temmuz Haftası Haftalık Burç Yorumları İlişkiniz çok uzun süredir devam ediyorsa bu hafta aldatmalar ya da aldanmalardan kaynaklı ayrılıklar yaşanabilir. Bu hafta partnerinizden kaynaklanan büyük bir hayal kırıklığı yaşayacaksınız. Bu aşamada sakin kalarak iç sesinize kulak verin. İçinizden geçen adımları atmaya çalışın. Gerçekten istediğiniz gibi davranırsanız her olumsuzluğu geride bırakıp haftayı alnınızın akıyla bitireceksiniz.