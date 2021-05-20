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  4. 20 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte Türkiye'nin günlük vaka, vefat ve hasta sayısı

20 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte Türkiye'nin günlük vaka, vefat ve hasta sayısı

20.05.2021 20:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

20 Mayıs koronavirüs son dakika tablosu Covid-19 sayfası üzerinden paylaşılıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından güncel koronavirüs tedbirlerine dikkat çekilirken, vatandaşlar güncel koronavirüs vaka sayısı, hasta sayısı, vefat sayısı verilerini araştırıyor. İşte, Türkiye'nin 20 Mayıs son dakika korona tablosu...

20 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte Türkiye'nin günlük vaka, vefat ve hasta sayısı

20 Mayıs koronavirüs son dakika tablosu Covid-19 sayfası üzerinden paylaşılıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından güncel koronavirüs tedbirlerine dikkat çekilirken, vatandaşlar güncel koronavirüs vaka sayısı, hasta sayısı, vefat sayısı verilerini araştırıyor. İşte, Türkiye'nin 20 Mayıs son dakika korona tablosu...

İŞTE 20 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

20mayis

20 Mayıs 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 385 kişinin testi pozitif çıktı, 207 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2 bin 41 oldu, 9 bin 271 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 989 bin 787'ye yükseldi.

19 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

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18 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

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koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı Sağlık Bakanı

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