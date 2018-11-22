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20. Uluslararası Eskişehir Film Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 12:08 | Son Güncelleme

"Kısa Film Yapım Destek" ödüllerini Cemre Okumuş, Ege Karakurt ve Ramazan Kılıç, "Sinema Kültürüne Katkı Yarışması" ödüllerini ise Hakan Erkılıç ve İlkay Nişancı aldı

ESKİŞEHİR (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle Anadolu Üniversitesi (AÜ) ve AÜ İletişim Bilimleri Fakültesi tarafından bu yıl 20'ncisi düzenlenen "Eskişehir Uluslararası Film Festivali" kapsamındaki "Kısa Film Yapım Destek" ile "Sinema Kültürüne Katkı Yarışması"nın ödülleri sahiplerini buldu.

Türkiye'nin üniversite kimliği taşıyan uluslararası tek uzun metraj film festivali olan Eskişehir Uluslararası Film Festivali, bu yıl "Kısa Film Yapım Destek" ve "Sinema Kültürüne Katkı Yarışması" ile de 20'nci yılını taçlandırdı.

Sinema-televizyon eğitimi alan lisans öğrencilerinin yapım aşamasındaki projelerine 3 bin lira maddi yardım sağlanmasını amaçlayan "Kısa Film Yapım Desteği"ni, Cemre Okumuş "Büyük İstanbul Depresyonu", Ege Karakurt "Yaşlı Adam ve Tren", Ramazan Kılıç ise "Servis" adlı kısa filmleriyle aldı.

"Sinema Kültürüne Katkı Yarışması"nda ise En İyi Sinema Makalesi'ni Hakan Erkılıç "Dijital Sinema Teorisi Üzerine" yazısı ile kazanırken, En İyi Sinema Kitabı ödülünü ise İlkay Nişancı "Teoride ve Pratikte Sinemada Kurgu" makalesi ile aldı. En İyi Sinema Kitabı Jüri Özel Ödülü'nü ise Hakan Savaş "Rağmen Sinema" makalesi ile kazandı.

"Senaryo Danışmanlık Desteği" ise Ümit Karaçam, Ahmet Toğaç ve Musab Tekin'e verildi.

Dereceye girenler ödüllerini, AÜ Yunus Emre Yerleşkesi'ndeki Sinema Anadolu'da gerçekleştirilen törenle aldı.

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Anadolu Üniversitesi Eskişehir “Eskişehir Uluslararası Film Festivali”

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