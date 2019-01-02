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2015 yılında başlatılmıştı! Haydarpaşa Garı'nın çatı restorasyonu tamamlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.01.2019 11:57 | Son Güncelleme

2010 yılında çıkan yangında hasar gören ve 2015 yılında başlatılan restorasyon çalışmalarıyla ayakta tutulması planlanan Haydarpaşa Garı'nın çatı restorasyonu tamamlandı. Havadan görüntülenen restorasyon çalışmalarının aslına uygun olarak gerçekleştirildiği görüldü.

Çatıdan bodrum kata kadar tüm bölümlerinin elden geçirildiği Haydarpaşa Garı'nın restorasyonu sırasında her nokta üzerinde titizlikle çalışılıyor. Yapılan incelemelerden yola çıkılarak ilerlenen çalışmalar sırasında çürüyen çatının bazı kısımlarındaki ahşap doğramalar yenilendi, çatıda ve kulelerde arduvaz yani taş kaplamalar kullanıldı.

110 yıllık garın restorasyon çalışmaları sürüyor

110 yıllık Haydarpaşa Garı’nda 2015 yılında başlayan restorasyon çalışmaları sürüyor. 2010 yılında çıkan yangında büyük hasar gören tarihi binanın iki kulesindeki çalışmalar geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştı.
2010 yılındaki yangında en büyük hasarı gören çatı restorasyonu ise tamamlandı. Tamamlanan çatı restorasyonu ve Haydarpaşa Gar’ının son hali havadan görüntülendi.

ASLINA UYGUN OLARAK YENİLENDİ

ASLINA UYGUN OLARAK YENİLENDİ
Aslına uygun olarak yenilenen çatıda ve kulelerde arduvaz (taş) kaplamalar kullanıldı. Ayrıca yangından etkilenmeyen ancak yoğun yağmurlar nedeniyle çürüyen çatının bazı kısımlarının ahşap doğramaları da yenilendi.
Restorasyon sırasında binanın çatıdan bodrum kata kadar bütün bölümleri elden geçiriliyor. Kapılardan duvarlara her nokta titizlikle incelenerek restore ediliyor.
Ayrıca binada hasar gören vitray camlar da aslına uygun olarak yenileniyor.

GAR DAHA ÖNCE DE RESTORE EDİLDİ

GAR DAHA ÖNCE DE RESTORE EDİLDİ
Tarihi binada yapılan restorasyon ilk değil. 1. Dünya Savaşı sırasında cephanelik olarak kullanılan bina, çıkan yangın sonucu büyük ölçüde hasar görmüş ve tamir edilmişti.
1979 yılında ise Haydarpaşa Garı önlerinde kaza yaparak yanmaya başlayan ve infilak eden Romen bayraklı Indepententa adlı tankerden yükselen alevlerin ısısıyla binanın vitray camları hasar görmüş ve tamir edilmişti.
1983 yılında binanın iki kulesinin de tamirat yapılmıştı.

HAYDARPAŞA'DA ARKEOLOJİK KAZILAR DA DEVAM EDİYOR

HAYDARPAŞA'DA ARKEOLOJİK KAZILAR DA DEVAM EDİYOR
Öte yandan Haydarpaşa Gar sahasındaki arkeolojik kazılar da devam ediyor. Geç Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ait tarihi kalıntıların gün yüzüne çıkarıldığı kazılar hakkında İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu yeni kararlar aldı.
Kurul, kazı çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiği ve tarihi kalıntıların çıkarıldığı gar sahasındaki peronların gar binası fonksiyonunu tamamlayıcı görevi ve değeri açısından korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilledi.
Kurul ayrıca peronların rölövesinin de hazırlanmasına karar verdi.
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Anahtar Kelimeler:
Haydarpaşa Garı gar

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