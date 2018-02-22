2018'de Gelinler Neler Giyecek? 2018'deki En Popüler Gelinlik Modelleri Hangileri? Son Dönemlerde Gelinler Neler Giyiyor?

Son dönemde hızla artan vintage akımı, gelinliklerde de etkisini gösterdi. Eski dönemleri çağrıştıran, zarif ve sade gelinlik modeli; otel düğünü, kokteyl düğünü yapmayı düşünen gelin adayları için ideal olabilir. Küpe, sade bilezikler ve yüzükle tamamlanabilecek bu gelinlik modelini tercih edecekler, görünümünü zarif bir topuzla şahane bir hale getirebilir.
Uzun boylu, kıvrımları olan, atletik vücut yapısına sahip kadınlara çok yakıştırılan bu tasarımlar son dönemlerin gözdesi. Dantel, düğün günlerinde aranan çok değerli bir kumaş çeşididir. Özellikle dekolte bölgesinde yoğunlaşan dantel detaylı gelinlikler, tepeden yapılmış topuzla ve sarkan uzun küpelerle kombinlenebilir. Bununla birlikte, az miktarda dantel kumaş içeren bir elbiseyi tercih ederseniz, küçük çiçek motiflerinin bulunmasına da dikkat edin. Bu, elbisenizi daha zengin gösterebilir. Kış düğünlerinde tercih edebileceğiniz yüksek boyunlu veya eski bir dantel gelinlik, havanızı tamamen değiştirebilir.
İnce vücut hatlı gelin adaylarının daha dolgun hatlara sahip görünmelerini sağlayan bu gelinlik modelleri ince uzun kadınlar için bir numara. Kıvrımları belirginleştirmek ve belin inceliğini vurgulamak için vücudu sıkıca sararak başlayıp yere ulaşana kadar hafif bollaşan bu modeller, her gelinin hak ettiği seksi görünüşü mükemmel bir şekilde sağlıyor. Bu modelleri kısa duvaklarla kombinleyebilir ya da hiç duvak kullanmayabilirsiniz. Bu gelinlik modelinin zarafeti sizi bir prenses gibi hissettirmeye yetecektir.
Sade ve özgün olmayı hayal eden tüm gelinler bu modele bayılacak. V yakası ve transparan detaylarıyla göz kamaştıran bu modeller, yarım toplanmış saçlarla veya salaş topuzlarla tamamlanabilir. Yaz düğünü ya da kır düğünü düşünüyorsanız rahatça dans edebileceğiniz, sofistike etekleri ile rahatça hareket edebileceğiniz bu modeller tam size göre.
Kullanımı oldukça rahat olan ve bacak boyunu uzun gösteren bu gelinlik modeli, sade modellerle karşınıza çıkabileceği gibi iddialı dokunuşlarla da ön planda olabiliyor. Asla eskimeyen, zamansız bu modeller; düzgün ve uygun yerlere uyan geleneksel bir siluettir. Armut vücut tipindeki kadınlar için ideal olabilen bu modeller, dikkati dekolte bölgesinde ve bel kısmında topluyor. Romantik, kadınsı kesim askılarda başlıyor ve daha sonra belde parıltılarla devam ediyor. Kalçalarda da bol rahatlık sağlıyor. İnci küpeler bu tarz gelinlik modellerine çok yakışıyor. Evrensel nitelik taşıyan bu modeller, yılın her zamanında mükemmel bir düğün için tercih edilebilir.
Kum saati vücut tipine çok yakışan bu gelinlik modeli ile boyunuz daha uzun görünecek. Heyecana neden olan sırt dekolteli gelinlik modelleri, beklenmedik bir yerde zarif ve karmaşık bir detay sağlar. Bazı vücutları seksi fakat şık, mütevazı ama gösterişli göstermek için harika bir yoldur. Bu ayrıntı, sade bir cepheye görsel bir ilgi katıyor ve törenin çoğunu sırtınıza bakarak geçirebilecek misafirler için harika bir sürpriz olacaktır. Sırtı gösterişli olduğu için bu tarz gelinliklerde duvak kullanılması çok uygun olmayabilir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum