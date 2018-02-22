2018'de Gelinler Neler Giyecek? 2018'deki En Popüler Gelinlik Modelleri Hangileri? Son Dönemlerde Gelinler Neler Giyiyor?

1. Kayık Yaka Gelinlik Modelleri

Son dönemde hızla artan vintage akımı, gelinliklerde de etkisini gösterdi. Eski dönemleri çağrıştıran, zarif ve sade gelinlik modeli; otel düğünü, kokteyl düğünü yapmayı düşünen gelin adayları için ideal olabilir. Küpe, sade bilezikler ve yüzükle tamamlanabilecek bu gelinlik modelini tercih edecekler, görünümünü zarif bir topuzla şahane bir hale getirebilir.

2. Dantelli Gelinlik Modelleri

Uzun boylu, kıvrımları olan, atletik vücut yapısına sahip kadınlara çok yakıştırılan bu tasarımlar son dönemlerin gözdesi. Dantel, düğün günlerinde aranan çok değerli bir kumaş çeşididir. Özellikle dekolte bölgesinde yoğunlaşan dantel detaylı gelinlikler, tepeden yapılmış topuzla ve sarkan uzun küpelerle kombinlenebilir. Bununla birlikte, az miktarda dantel kumaş içeren bir elbiseyi tercih ederseniz, küçük çiçek motiflerinin bulunmasına da dikkat edin. Bu, elbisenizi daha zengin gösterebilir. Kış düğünlerinde tercih edebileceğiniz yüksek boyunlu veya eski bir dantel gelinlik, havanızı tamamen değiştirebilir.

3.Balık Gelinlik Modelleri

İnce vücut hatlı gelin adaylarının daha dolgun hatlara sahip görünmelerini sağlayan bu gelinlik modelleri ince uzun kadınlar için bir numara. Kıvrımları belirginleştirmek ve belin inceliğini vurgulamak için vücudu sıkıca sararak başlayıp yere ulaşana kadar hafif bollaşan bu modeller, her gelinin hak ettiği seksi görünüşü mükemmel bir şekilde sağlıyor. Bu modelleri kısa duvaklarla kombinleyebilir ya da hiç duvak kullanmayabilirsiniz. Bu gelinlik modelinin zarafeti sizi bir prenses gibi hissettirmeye yetecektir.