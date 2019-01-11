2019 modası geçen yılı aratmayacak! Keçi toynakları moda olacak

Bölünmüş ayak detaylarına sahip olduğu için adına keçi toynağı denilen ayakkabılar geçen yılın moda olan trendlerini aratmayacak gibi.

Rahatsız edici görünmelerine rağmen Fransız moda evi Maison Margiela'ya ait olan ayakkabılar 4 bin TL'ye satılıyor.

Twitter kullanıcıları da ayakkabılara yorum yapmakta gecikmediler. İşte bazıları:

''Bu ayakkabıların nesi var! keçi toynağı gibi''

''Kim bir gün uyanır ve şöyle der: ''Keçi gibi görünmek istiyorum''

''Bizimle dalga geçiyor olabilirler mi?''

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