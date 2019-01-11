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2019 modası geçen yılı aratmayacak! Keçi toynakları moda olacak

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 11.01.2019 15:59 | Son Güncelleme

2019 moda trendlerini gördükçe 2018 yılını aratmayacağını düşünmeye başladık. Keçi toynağı görünümlü ayakkabıları bu yıl ilk kez Altın Küre'ye katılan oyuncu Cody Fern'de gördük. Bu da giyilmez artık diyebilirsiniz ama söz konusu moda olunca neler giyilebildiğini biliyoruz.

2019 modası geçen yılı aratmayacak! Keçi toynakları moda olacak

Bölünmüş ayak detaylarına sahip olduğu için adına keçi toynağı denilen ayakkabılar geçen yılın moda olan trendlerini aratmayacak gibi.

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Rahatsız edici görünmelerine rağmen Fransız moda evi Maison Margiela'ya ait olan ayakkabılar 4 bin TL'ye satılıyor.

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Twitter kullanıcıları da ayakkabılara yorum yapmakta gecikmediler. İşte bazıları:

''Bu ayakkabıların nesi var! keçi toynağı gibi''
''Kim bir gün uyanır ve şöyle der: ''Keçi gibi görünmek istiyorum''
''Bizimle dalga geçiyor olabilirler mi?''

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Anahtar Kelimeler:
keçi toynağı ayakkabı modası 2019 moda trendleri

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