2019 yılından farklı olacak! AK Parti ve MHP'den yerel seçim kararı: Her il, ilçe ve beldede...

Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesi kulisler hareketlendi. Muhalefette yerel seçimler için 'ittifak' yapılıp yapılmayacağına yönelik tartışmalar sürerken, Cumhur İttifakı işbirliği için düğmeye bastı. AK Parti'de, MHP ile işbirliği görüşmelerini yürütecek heyet belirlendi. AK Parti heyetinde Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz ve AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz yer alıyor. MHP’de ise henüz Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin bir görevlendirme yapmadığı ancak AK Parti’nin heyetinde yer alan isimler karşısında “mütekabiliyet esasına dayalı olarak” bir heyet belirleyeceği ifade ediliyor. Her iki parti heyetlerinin de gelecek hafta bir araya gelerek görüşmelere başlayacağı da kaydediliyor.

"ÖZELLİKLE 11 BÜYÜKŞEHİR HEDEF"

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; iki partinin de öncelikli hedefini “özellikle CHP’li 11 büyükşehir belediyesi olmak üzere, tüm büyükşehir belediye başkanlıkları” oluşturuyor.

2019 SEÇİMLERİNDEN FARKLI OLACAK

Ancak her iki partinin bu kez 2019 yılındaki seçimlerden farklı olarak “her il, ilçe ve beldede seçimlere işbirliği içinde gireceği” belirtiliyor. Heyetlerin görüşmesinde öncelikle masaya yatırılacak konunun da “2019 yılındaki yerel seçimlerde yapılan hatalar olduğu” ifade ediliyor. İki partinin bu hataları birlikte tespitlerinin ardından 2024’teki yerel seçimler için yol haritası belirlenecek.

İLK OLARAK ADAYLAR BELİRLENECEK

Bu kapsamda da ilk olarak büyükşehir belediye başkan adaylarının belirleneceğine dikkat çekiliyor.

AMAÇ GÜNDEMDE TUTMAK

Hem AK Parti hem de MHP, parti içinde yerel seçimlere ilişkin çalışmalar yürütmüştü. Bu çalışmalarda da “her iki parti, 2019 yılındaki seçimlerde nerelerde hata yaptıklarını tespit etmişlerdi.” Bu tespitler üzerinde değerlendirme yapıldıktan sonra da her iki parti liderinin de altını çizdiği “asıl hedefe öncelik verileceği” kaydediliyor.

AK Parti ve MHP’nin 2024’teki seçimlerde asıl hedefi 30 büyükşehrin “Cumhur İttifakı’na kazandırılması” yatıyor. Her iki parti heyetinin yürütüceği görüşmeler sonrasında ise ilk olarak 30 büyükşehirde ittifak kapsamında gösterilecek büyükşehir belediye başkan adaylarının kamuoyuna açıklanacağı ifade ediliyor. Bunun amacının da adayın daha fazla kamuoyunun gündeminde tutmak olduğu” belirtiliyor.



