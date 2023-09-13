HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. 2019 yılından farklı olacak! AK Parti ve MHP'den yerel seçim kararı: Her il, ilçe ve beldede...

2019 yılından farklı olacak! AK Parti ve MHP'den yerel seçim kararı: Her il, ilçe ve beldede...

13.09.2023 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhur İttifakı, yerel seçim startını veriyor. Mart ayında yapılması planlanan seçimler için AK Parti ve MHP heyetleri 'ittifak' görüşmeleri ve aday belirleme süreci için gelecek hafta bir araya gelecek. Özellikle CHP'nin elindeki 11 büyükşehir belediyesini almak isteyen Cumhur İttifakı'nda ana hedef ise 30 büyükşehiri kazanmak. İki partinin de bu kez 2019 yılından farklı olarak her il, ilçe ve beldede seçimlere işbirliği içinde gireceği öğrenildi.

2019 yılından farklı olacak! AK Parti ve MHP'den yerel seçim kararı: Her il, ilçe ve beldede...

Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesi kulisler hareketlendi. Muhalefette yerel seçimler için 'ittifak' yapılıp yapılmayacağına yönelik tartışmalar sürerken, Cumhur İttifakı işbirliği için düğmeye bastı. AK Parti'de, MHP ile işbirliği görüşmelerini yürütecek heyet belirlendi. AK Parti heyetinde Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz ve AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz yer alıyor. MHP’de ise henüz Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin bir görevlendirme yapmadığı ancak AK Parti’nin heyetinde yer alan isimler karşısında “mütekabiliyet esasına dayalı olarak” bir heyet belirleyeceği ifade ediliyor. Her iki parti heyetlerinin de gelecek hafta bir araya gelerek görüşmelere başlayacağı da kaydediliyor.

1

"ÖZELLİKLE 11 BÜYÜKŞEHİR HEDEF"

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; iki partinin de öncelikli hedefini “özellikle CHP’li 11 büyükşehir belediyesi olmak üzere, tüm büyükşehir belediye başkanlıkları” oluşturuyor.

2019 SEÇİMLERİNDEN FARKLI OLACAK

Ancak her iki partinin bu kez 2019 yılındaki seçimlerden farklı olarak “her il, ilçe ve beldede seçimlere işbirliği içinde gireceği” belirtiliyor. Heyetlerin görüşmesinde öncelikle masaya yatırılacak konunun da “2019 yılındaki yerel seçimlerde yapılan hatalar olduğu” ifade ediliyor. İki partinin bu hataları birlikte tespitlerinin ardından 2024’teki yerel seçimler için yol haritası belirlenecek.

2

İLK OLARAK ADAYLAR BELİRLENECEK

Bu kapsamda da ilk olarak büyükşehir belediye başkan adaylarının belirleneceğine dikkat çekiliyor.

AMAÇ GÜNDEMDE TUTMAK

Hem AK Parti hem de MHP, parti içinde yerel seçimlere ilişkin çalışmalar yürütmüştü. Bu çalışmalarda da “her iki parti, 2019 yılındaki seçimlerde nerelerde hata yaptıklarını tespit etmişlerdi.” Bu tespitler üzerinde değerlendirme yapıldıktan sonra da her iki parti liderinin de altını çizdiği “asıl hedefe öncelik verileceği” kaydediliyor.

AK Parti ve MHP’nin 2024’teki seçimlerde asıl hedefi 30 büyükşehrin “Cumhur İttifakı’na kazandırılması” yatıyor. Her iki parti heyetinin yürütüceği görüşmeler sonrasında ise ilk olarak 30 büyükşehirde ittifak kapsamında gösterilecek büyükşehir belediye başkan adaylarının kamuoyuna açıklanacağı ifade ediliyor. Bunun amacının da adayın daha fazla kamuoyunun gündeminde tutmak olduğu” belirtiliyor.

İlginizi Çekebilir

Motorin litre fiyatları 40 lirayı aştı!

Motorin litre fiyatları 40 lirayı aştı!

Enginyurt'tan çok sert 'Kılıçdaroğlu' yanıtı: Senin sıfatın ne?

Enginyurt'tan çok sert 'Kılıçdaroğlu' yanıtı: Senin sıfatın ne?

 Yeniden aday olacak mı? Kılıçdaroğlu son noktayı koydu

Yeniden aday olacak mı? Kılıçdaroğlu son noktayı koydu

 Emekli maaşları ile ilgili Bakan Şimşek konuştu, kulisler hareketlendi!

Emekli maaşları ile ilgili Bakan Şimşek konuştu, kulisler hareketlendi!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fotoğraftaki detay çok konuşulmuştu! İmamoğlu'nu da sitem ettirdiFotoğraftaki detay çok konuşulmuştu! İmamoğlu'nu da sitem ettirdi
Enginyurt'tan çok sert 'Kılıçdaroğlu' yanıtı: Senin sıfatın ne?Enginyurt'tan çok sert 'Kılıçdaroğlu' yanıtı: Senin sıfatın ne?
Okula giden çocuğunuz varsa dikkat! Sağlığı için bunu yapıyorsanız yanılıyorsunuz!Okula giden çocuğunuz varsa dikkat! Sağlığı için bunu yapıyorsanız yanılıyorsunuz!
Anahtar Kelimeler:
Yerel seçim MHP ak parti

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Canlı yayında saniye saniye taciz anları! Kolundan tutup...

Canlı yayında saniye saniye taciz anları! Kolundan tutup...

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Açılışa katıldı! Yine yuhalandı

Açılışa katıldı! Yine yuhalandı

Uçak tuvaletinde cinsel ilişkiye girdiler! Diğer yolcuların tepkisi şaşırttı

Uçak tuvaletinde cinsel ilişkiye girdiler! Diğer yolcuların tepkisi şaşırttı

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.