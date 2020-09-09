2020 EKPSS ertelendi mi, tarihi mi değişti? ÖSYM son dakika açıkladı: EKPSS iptal mi edildi? EKPSS ne zaman yapılacak?

2020 EKPSS tarihiyle ilgili yapılan duyurunun ardından 2020 EKPSS iptal mi edildi araştırması yapan adaylara ÖSYM'nin son dakika açıklaması yaparak 2020 EKPSS'nin tarihini değiştirdiğini belirtelim. Peki EKPSS ne zaman yapılacak? İşte yeni tarihi... 2020 EKPSS TARİHİ DEĞİŞTİ Mİ, ERTELENDİ Mİ? Engelli kadrosundan memur olamak için EKPSS sınavına çalışan adaylar, aylardır hazırlandığı EKPSS sınavı ertelendi mi araştırması yapıyor. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin yaptığı son dakika uyarısı ile Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın tarihi tekrar güncellendi. Haber kısa sürede duyulurken bazı memur adayları EKPSS iptal mi oldu araştırması yaptı. ÖSYM'den yapılan duyuruya göre EKPSS tarihi 11 Ekim 2020 olarak verilmişti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığı Covid-19 Bilimsel Danışma Kurulunun önerisiyle birlikte 2020 EKPSS'nin tarihi değişti. Yani EKPSS iptal edilmedi sadece ertelendi. 2020 EKPSS YENİ TARİHİ NEDİR? Koronavirüsün hayatımıza girmesiyle birlikte birçok sınav tarihi değişmeye devam ediyor. Okulların açılması bile tartışma konusu olmuşken EKPSS sınavının iptal edileceği konuşuluyordu. Peki EKPSS sınavı iptal mi edilecek? Koronavirüs salgınının etkisiyle net bir tarih verildi ama Sağlık Bakanlığı Covid-19 Bilimsel Danışma Kurulunun önerisiyle yeni EKPSS tarihi tekrar değişebilir. Yeni EKPSS tarihi nedir merak edneler için ÖSYM son dakika açıklaması yaparak ertelediğini duyurdu. Yeni EKPSS tarihi ve ÖSYM Başkanlığının duyurusu...

EKPSS: Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı DUYURU (08 Eylül 2020) 2020-EKPSS'nin Uygulanma Tarihine İlişkin Açıklama Başkanlığımızca 11 Ekim 2020 tarihinde yapılacağı duyurulan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (EKPSS) uygulanma tarihi, Sağlık Bakanlığı "COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu"nun sınavın ilerleyen bir tarihte yapılması önerisi doğrultusunda ÖSYM Yönetim Kurulunca yeniden belirlenerek adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır. Sınav için ek başvuru tarihi ile kuraya katılacak adayların başvuru yapacağı tarihler de sınav tarihine göre yeniden düzenlenerek duyurulacaktır. Adaylara ve kamuoyuna önemle duyurulur. ÖSYM BAŞKANLIĞI 2020 EKPSS KURA BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN? EKPSS sınav tarihinin değişmesiyle birlikte engelli kadrosundan memur olacak olan adaylar EKPSS kura başvuru tarihi ne zaman, EKPSS kura başvuru tarihi de ertelendi mi merak ediyor. Henüz 2020 EKPSS kura başvuru tarihleri hakkında bir açıklama ve güncelleme yapılmadı. ÖSYM Başkanlığının ilk açıkladığı kura başvuru tarihi geçerli olacak. 2020 EKPSS kura başvuru tarihleri 13- 26 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak. Başvurularda bir sıkıntı olursa eğer mazeretli 2020 EKPSS kura başvuru tarihleri ise 10-11 Kasım 2020 tarihlerinde alınacak.

EKPSS KURA BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR? EKPSS başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM'nin belirlediği 2020 EKPSS kuraya katılacaklar için başvuru ücreti 20,00 TL olarak belirlendi. EKPSS/kura başvuru işlemini yapan adaylar (internet aracılığıyla bireysel başvuru yapanlar, cezaevinden başvuran tutuklu/hükümlü adaylar, yurt dışından başvuranlar dâhil), kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde sınav/kura başvuru ücretini yatıracaklar. Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internetbankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç) Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internetbankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç) Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internetbankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç) Halkbank ATM, internetbankacılığı ve şubeler Ziraat Bankası sadece internetbankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.) EKPSS'DE UYGULANACAK TESTLER VE SORU SAYILARI EKPSS sınavında Genel Kültür ve Genel Yetenek bölümlerinden aşağıdaki derslere göre sorular gelecek;