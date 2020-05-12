2020 gelinleri için estetik önerileri

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bora Özel, baharı yaşadığımız bu günlerde, her ne kadar üzerine koronavirüs gölgesi düşmüş olsa da umut verici gelişmelerle beraber yeniden planlanan düğünler öncesi 2020 gelinleri için estetik önerilerinde bulundu.

Düğünü yaklaşan gelinler, gelinlik içerisinde kusursuz durmayı hayal etmektedir. Bu kapsamda yüz ve diğer vücut bölgelerine yapılan ufak dokunuşlarla onlara kendilerini daha iyi hissettirmek mümkündür. Meme dikleştirme, cilt güzelliği ve baby botoks uygulamaları en isabetli ve trend tercihler olarak öne çıkıyor.

Orantılı ve dik göğüsler

Göğüslerin görünümü, estetik açıdan kadınlarda büyük bir öneme sahiptir. Bu sebeple de meme büyütme ve küçültme operasyonları ile beraber meme dikleştirme (mastopeksi) de sıklıkla tercih edilen işlemlerdendir. Özellikle aşırı ve hızlı kilo verme nedeniyle meme dokusunda oluşan hacim kaybı, deride gevşeklik ve çatlaklarla boğuşan gelinler tarafından tercih edilen bu operasyonla, dik ve orantısına kavuşmuş göğüslere kavuşabilmek mümkün oluyor.