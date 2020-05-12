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2020 gelinleri için estetik önerileri

Op. Dr. Bora Özel Op. Dr. Bora Özel
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Düğün estetiği kavramı son dönemlerde popülerliğini artıran bir kavramdır. Peki, evlilik öncesi gelinlerin tercih ettiği estetik operasyonları kapsayan düğün estetiğindeki son trendler neler?

2020 gelinleri için estetik önerileri

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bora Özel, baharı yaşadığımız bu günlerde, her ne kadar üzerine koronavirüs gölgesi düşmüş olsa da umut verici gelişmelerle beraber yeniden planlanan düğünler öncesi 2020 gelinleri için estetik önerilerinde bulundu.

Düğünü yaklaşan gelinler, gelinlik içerisinde kusursuz durmayı hayal etmektedir. Bu kapsamda yüz ve diğer vücut bölgelerine yapılan ufak dokunuşlarla onlara kendilerini daha iyi hissettirmek mümkündür. Meme dikleştirme, cilt güzelliği ve baby botoks uygulamaları en isabetli ve trend tercihler olarak öne çıkıyor.

Orantılı ve dik göğüsler

Göğüslerin görünümü, estetik açıdan kadınlarda büyük bir öneme sahiptir. Bu sebeple de meme büyütme ve küçültme operasyonları ile beraber meme dikleştirme (mastopeksi) de sıklıkla tercih edilen işlemlerdendir. Özellikle aşırı ve hızlı kilo verme nedeniyle meme dokusunda oluşan hacim kaybı, deride gevşeklik ve çatlaklarla boğuşan gelinler tarafından tercih edilen bu operasyonla, dik ve orantısına kavuşmuş göğüslere kavuşabilmek mümkün oluyor.

Lekesiz güzellik

Herkes gibi ışıltılı, pürüzsüz ve canlı duran bir cilde kavuşmak isteyen gelin adayları tarafından tercih edilen yeni nesil Cosmelan maskesi, özellikle ciltteki lekelere karşı gösterdiği başarı ile oldukça popüler. Uzman hekimlerce uygulanan maske ve sonrasında devam kremi ile nemlendiriciden oluşan bir kit olan ve yüzün yanında gövde, vücut, eller, kollar ve dekolte bölgesine de uygulanabilen Cosmelan, güneş lekeleri, çiller ve sivilcelere karşın arınmış, parlak ve taze bir cildin ortaya çıkmasına yardımcı oluyor.

Bebeksi gülüşler

Yüz bölgesindeki kırışıklıklara genelde yaşlılık dönemlerinde rastlansa da, gençlerde de ufak çizgiler belirebilmektedir. Özellikle düğünü için gün sayan gelinler, yüzlerindeki kırışıklıklara oldukça dikkat etmektedir. Bu kapsamda düğünden bir müddet önce yapılan botoks uygulamasıyla bu kırışıklıklardan kurtulmak mümkündür. Özellikle Baby botoks gibi düşük dozda ve her kas bölgesine uygulanan yöntemle mimiklerin donmasının önüne geçilebilmektedir. Yüz ifadelerini değiştirmeden başarılı sonuçlar veren Baby botoks, bu açıdan da düğün planları yapanlar için isabetli bir seçim olacaktır.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı
Op. Dr. Bora Özel
www.drboraozel.com
Facebook: @drboraozel
Instagram: @drboraozel
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