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2020 KPSS geç başvuru tarihleri ne zaman, açıklandı mı?

EĞİTİM HABERLERİ  | 22.06.2020 18:53 | Son Güncelleme

ÖSYM Başkanlığı tarafından açıklanması beklenen 2020 KPSS geç başvuru tarihleri açıklandı mı? 2020 KPSS geç başvuru tarihleri ne zaman? İşte son dakika KPSS haberimizde…

2020 KPSS geç başvuru tarihleri ne zaman, açıklandı mı?

2020 KPSS geç başvuru tarihlerini merak eden adayları gözleri ÖSYM Başkanlığı’ndan gelecek açıklamadaydı. ÖSYM Başkanlığı tarafından açıklanması beklenen 2020 KPSS geç başvuru tarihleri açıklandı mı? 2020 KPSS geç başvuru tarihleri ne zaman?

2020 KPSS geç başvuru tarihleri ne zaman, açıklandı mı?

ÖSYM Başkanlığı bugün yaptığı açıklamaya göre geç başvuru tarihleri olarak, 22 ve 23 Temmuz 2020 tarihlerini açıkladı.
ÖSYM Başkanlığı 2020 KPSS'de geç başvuru tarihlerini açıkladı!
Buna göre; tüm alanlar için geç başvuru tarihleri olarak 22 ve 23 Temmuz 2020 tarihleri belirlendi.

2020 KPSS Lisans (GY, GK ve EB) 6 Eylül 2020 tarihinde, Alan bilgisi 1. gün sınavları 12 Eylül'de, Alan bilgisi 2. gün sınavları 13 Eylül'de, ÖABT ise 20 Eylül 2020'de yapılacak.

Normal başvurular bilindiği üzere 30 Haziran ila 13 Temmuz tarihleri arasında alınacağı açıklanmıştı.


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