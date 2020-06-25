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2020 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatil süresi açıklandı mı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2020 14:45 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı’na çok zaman kaldı. Pandemi dolayısıyla sürekli evde kalan ve tatile gitmek isteyenler 2020 Kurban Bayramı kaç gün tatil olacak ve Kurban Bayramı 10 gün mü tatil sorularını sormaya başladı. Bu yıl korona virüsten dolayı buruk geçen Ramazan Bayramı’nın ardından Kurban Bayramı nasıl geçecek? Kurban Bayramı 9 gün tatil olacak mı? İşte detaylar…

2020 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatil süresi açıklandı mı?

Pandemi sebebiyle pek fazla tatil yapamayan vatandaşlar Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağını merak etmeye başladı. 2020 Kurban Bayramı arifesinin 30 Temmuz Cuma günü başlayacak olması; bu yıl Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, Kurban Bayramı tatili 10 gün mü olacak sorularını getirdi.

2020 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, 10 gün mü?

Dini ritüellerimizden birisi olan kurban kesme ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlarımız heyecanla Kurban Bayramı’nın gelmesini bekliyor. Kurban Bayramı’nın başlamasına sayılı günler kaldı. Peki Kurban Bayramı ne zaman ve bu yıl Kurban Bayramı kaç gün tatil olacak? İşte detaylar…

Korona virüs gölgesinde Kurban Bayramı...

Bu yıl korona virüs gölgesinde geçirdiğimiz buruk Ramazan Bayramı’nın ardından Kurban Bayramı’nda kaç gün tatil olacağı merak konusu oldu. Pandemi dolayısıyla kimse akraba ziyareti yapamış, gelenek ve göreneklerimiz eksik kalmıştı. 30 Temmuz Perşembe gününe arife gününün denk gelmesiyle uzun süre tatil yapmak ve sevdikleriyle vakit geçirmek isteyen vatandaşlar, 2020 Kurban Bayramı 10 gün mü olacak, kaç gün olacak sorularının cevabını arıyor.

Kurban Bayramı için tatilin 9 ya da 10 gün olması...

Kurban Bayramı’nın ilk günü 31 Temmuz Cuma günü olarak Diyanet İşleri Başlanlığı’nın takviminde yer aldı. 4 gün sürecek Kurban Bayramı’nın son günü ise 3 Ağustos Pazartesi gününe denk gelecek. Önceki yıllarda 9 gün olan Kurban Bayramı tatillerinden dolayı, tatil beklentisi içinde olan vatandaşlar “2020 Kurban Bayramı tatili 9 gün mü olacak, Kurban Bayramı tatili 10 gün mü olacak” sorularının cevabını merak ediyor.
30 Temmuz Perşembe gününün arife günü olması dolayısıyla Kurban Bayramı tatili 4 gün sürecek ve 4 Ağustos Salı günü itibari ile bitmiş olacak. Bu sebeple Kurban Bayramı için tatilin 9 ya da 10 gün olması şimdilik mümkün değil. Fakat tatille ilgili bir güncelleme yapılır, son dakika Kurban Bayramı tatili haberi gelirse mutlaka sizlerle paylaşacağız.

2020 Dini Günler Takvimi:

2020 Üç ayların başlangıcı ne zaman?

25 Şubat 2020

2020 Regaip Kandili ne zaman?

27 Şubat 2020

2020 Miraç Kandili be zaman?

21 Mart 2020


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