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2020 nasıl geçecek? İşte 2020 yıllık burç yorumlarınız

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BURÇLAR - ASTROLOJİ HABERLERİ  | Son Güncelleme

2020 yılında 2 Güneş tutulması, 4 Ay tutulması olmak üzere toplam 6 adet tutulma gerçekleşecek. 3 tane Merkür retrosu yaşanacak. 2019'dan farklı olarak bu sene Venüs ve Mars'ında retro hareketleri gerçekleşecek. 2020 genel hatlarıyla her burcu nasıl etkiliyor? İşte 2020 burç yorumları.

2020 nasıl geçecek? İşte 2020 yıllık burç yorumlarınız

KOÇ

koc

Ocak ayına başladığınızda duygusal bir Koç burcu var. Eski ilişkileriniz, gönül kırıklıklarınız aklınızı tekrardan meşgul edebilir. 3 Ocak’ta Mars Yay burcuna geçiyor. 16 Şubat’a kadar hayata mutlu ve iyimser bakacağınız bir dönemde olacaksınız. Güzel gelişmeler yaşadıkça yüzünüz gülecektir. DEVAMI

BOĞA

boga

Ocak ayına şanslı bir başlangıç yapıyorsunuz Boğa burçları. Adeta yeni yıla yüzünüz gülerek adım atıyorsunuz. Ayın başında hiç ihtimal vermediğiniz şeyler bile gerçek olabilir. Sosyal bir yapınız olacak. Dostlarınızla vakit harcayabilirsiniz. DEVAMI

İKİZLER

ikizler

Ocak ayına başladığınızda kariyer hayatınız gündemde olabilir. Zaman zaman işinizle ilgili duygusal kararlar almaya yatkın olabilirsiniz. Bir İkizler burcu olarak mantığınızı asla devre dışı bırakmayın. 3 Ocak’ta Mars Yay burcuna geçiyor. 16 Şubat’a kadar evliliğinizde, ilişkinizde DEVAMI

YENGEÇ

yengec

Ocak ayına pozitif bir enerjiyle giriş yapıyorsunuz. İyimser ruh halinizle her şeyin üstesinden geleceksinizdir. Akademik hayatınızda başarılar elde edebilirsiniz. Seyahat planları yapabilirsiniz. 3 Ocak’ta Mars Yay burcuna geçiyor. 16 Şubat’a kadar enerjinizi çalışma hayatınıza harcayabilirsiniz. DEVAMI

ASLAN

aslan

Ocak ayına başladığınızda gündeminizde finansal koşullarınız olabilir. Borçlarınızla ilgili girişimlerde bulunabilirsiniz. Kredi başvurusu yapmayı düşünebilirsiniz. 3 Ocak’ta Mars Yay burcuna geçiyor. 16 Şubat’a kadar aşk hayatınızda tutkulu bir zaman diliminde olacaksınız. DEVAMI

BAŞAK

basak

Ocak ayına başladığınızda ilişki ve evlilik hayatınızla ilgili konular önceliğiniz olabilir. Sevdiğiniz kişiyle bu aya romantik bir başlangıç yapabilirsiniz. 3 Ocak’ta Mars Yay burcuna geçiyor. 16 Şubat’a kadar enerjinizi ailenize ayırabilirsiniz. Sizlerin desteğine ihtiyaçları olabilir. DEVAMI

TERAZİ

terazi

Ocak ayına başladığınızda duygusal tarafınız sizi yönlendirebilir. Alacağınız kararlarda mantığınızı devre dışı bırakmamaya dikkat edin. 3 Ocak’ta Mars Yay burcuna geçiyor. 16 Şubat’a kadar yoğun bir iletişim trafiği içinde olabilirsiniz. İş çevrenizde tatlı dilinizle yeni fırsatlar yaratabilirsiniz. DEVAMI

AKREP

akrep

Ocak ayına aşkla, şansla, romantizmle başlıyorsunuz. Çocuğunuzla ilgili hayırlı haberler alabilirsiniz. Onun için dilediğiniz şeyler gerçek olabilir. 3 Ocak’ta Mars Yay burcuna geçiyor. 16 Şubat’a kadar kazandığınız para için çok emek harcayabilirsiniz. DEVAMI

YAY

yaya

Ocak ayına başladığınızda ailenizle vaktinizi geçirebilirsiniz. Birlikte olmak size en çok huzur veren şey olacaktır. 3 Ocak’ta Mars Yay burcuna geçiyor. 16 Şubat’a kadar yılın başına enerjiniz yükselerek başlamış oluyorsunuz. DEVAMI

OĞLAK

oglak

Ocak ayına yoğun ve iletişim yönünüzün aktif olduğu bir başlangıç yapıyorsunuz. Eğitim hayatınız gündemde olabilir. Sosyal yönünüzle de neşeli bir ruh haliniz olacaktır. 3 Ocak’ta Mars Yay burcuna geçiyor. 16 Şubat’a kadar duygularınızı saklamak yerine dışa vurmayı denemelisiniz. DEVAMI

KOVA

kova

Ocak ayına başladığınızda maddiyatınıza önem veriyorsunuz. Gelirinizle ilgili artışlar yaşayabilirsiniz. Sağlığınız ise ayın başında iyi olacaktır. 3 Ocak’ta Mars Yay burcuna geçiyor. 16 Şubat’a kadar sosyal yönünüz aktif olacaktır. DEVAMI

BALIK

balik

Ocak ayına romantik bir başlangıç yapıyorsunuz. Hem yüzünüz gülüyor hem de aşk hayatınızda duygusal dakikalar sizleri bekliyor. 3 Ocak’ta Mars Yay burcuna geçiyor. 16 Şubat’a kadar kariyer hayatınızda bir hayli emek vereceğiniz bir dönemden geçebilirsiniz. DEVAMI

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