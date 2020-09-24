2020-YDS sınav günü açık olacak Nüfus Müdürlükleri listesi! Hafta sonu/27 Eylül 2020 YDS sınavında Nüfus Müdürlükleri açık olacak mı?

Bu hafta sonu yapılacak olan ve milyonlarca kişinin katılacağı 2020 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (2020-YDS) çok az zaman kaldı. Sınava girmek için yanında getirmesi gereken evrakları hafta içi fırsat bulamayarak Nüfus Müdürlüklerine gidemeyen adaylar için, hafta sonu açık olacak Nüfus Müdürlükleri listesi!Peki geçici kimlik belgesi alınabilecek mi?

HAFTA SONU NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK OLUYOR MU?

2020-YDS sınavına katılacak olan adayların Nüfus Müdürlüklerinden alması gereken evraklar için, 27 Eylül 2020 tarihinde açık olan Nüfus Müdürlüklerine giderek işlem yapabilecek. Nüfus cüzdanı olmayan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, soğuk damga ve fotoğraf olmayan kişiler YDS 2020 sınavına alınmayacak.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce yapılan açıklamaya göre 27 Eylül 2020 Pazar günü 07.00 ile 10.00 saatleri arasında Nüfus Müdürlükleri açık olacak. Kimlikle ilgili sorunları olan adaylar hafta sonu 27 Eylül tarihinde Nüfus Müdürlüklerinden geçici kimlik belgesini alabilecek. Müdürlüklere başvuru yaparak ihtiyacı olan belgeleri almak isteyen adaylara barkodlu-karekodlu, imzalı-mühürlü veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” verilecek.



