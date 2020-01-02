2020'ye hızlı giriş! Rihanna'dan Sevgililer Günü'ne özel tasarım

2020 yılına hızlı bir giriş yapan Rihanna Sevgililer Günü için yeni bir koleksiyonu piyasaya sürmeye hazırlıyor.

Tasarımcı Adam Selman ile çalışan Rihanna, koleksiyona Savage x Fenty Adam Selman Kapsül Koleksiyonu adını verdi.

Kırmızının ön plana çıktığı söz konusu koleksiyon için konuşan Selman, Rihanna her zaman ne istediğini bilen ve herkesten bir adım önde biri.

Vücut pozitifliği, seks pozitifliği ve daha fazlası söz konusu olduğunda bariyerleri yıkmak için her zaman ön planda. Ve bu da onu özel kılıyor. Kapsül koleksiyon çalışmalarına bir buçuk yıl önce başladık. Rihanna, ‘Benimle Savage X Fenty yapmalısın’ dedi. Ve başladık' diye konuşuyor.





