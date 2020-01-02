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  4. 2020'ye hızlı giriş! Rihanna'dan Sevgililer Günü'ne özel tasarım

2020'ye hızlı giriş! Rihanna'dan Sevgililer Günü'ne özel tasarım

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Barbadoslu ünlü şarkıcı Rihanna Sevgililer Günü için iç çamaşırı markası Savage X Fenty'den iç gıcıklayıcı bir koleksiyon paylaştı. Sevgililer Günü için koleksiyon hazırlayan Rihanna'nın büyük beden modellere de yer vermesi dikkat çekti.

2020'ye hızlı giriş! Rihanna'dan Sevgililer Günü'ne özel tasarım

2020 yılına hızlı bir giriş yapan Rihanna Sevgililer Günü için yeni bir koleksiyonu piyasaya sürmeye hazırlıyor.

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Tasarımcı Adam Selman ile çalışan Rihanna, koleksiyona Savage x Fenty Adam Selman Kapsül Koleksiyonu adını verdi.

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Kırmızının ön plana çıktığı söz konusu koleksiyon için konuşan Selman, Rihanna her zaman ne istediğini bilen ve herkesten bir adım önde biri.

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Vücut pozitifliği, seks pozitifliği ve daha fazlası söz konusu olduğunda bariyerleri yıkmak için her zaman ön planda. Ve bu da onu özel kılıyor. Kapsül koleksiyon çalışmalarına bir buçuk yıl önce başladık. Rihanna, ‘Benimle Savage X Fenty yapmalısın’ dedi. Ve başladık' diye konuşuyor.

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Rihanna Savage x Fenty Rihanna iç çamaşırı

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