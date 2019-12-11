2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

Daha etkin bir telif hakları sistemi oluşturulmasını temin etmek için bakanlık bünyesinde çalışmaların sürdürüldüğünü bildiren Ersoy, "Benim de bizzat katıldığım toplantılarda, kanunun yararlanıcısı olan meslek birlikleri ve sektörün talepleri not edilmekte, aralarında azami düzeyde mutabakat sağlanması telkin edilmektedir. İlkeler düzeyinde belli bir aşamaya gelinmiş olup kanunun yazım süreciyle ilgili teknik çalışmalar devam ediyor. Onu çok yakın bir tarihte, en azından uzlaşılmış olanlarla, uzlaşılmamış olanlarla da orta yolu bularak teklifi Meclise göndereceğiz." dedi.

Bir soru üzerine, 15 Temmuz sonrası toplanan bağışlarla ilgili şehit ve gaziler adına kurulan vakfın 16 olan bina numarasının sehven 6 olarak kayıtlara girdiğini söyleyen Ersoy, binanın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü ek binası olduğunu belirtti. Ersoy, vakıf senedinin istenildiği takdirde bakanlık ya da Vakıflar Genel Müdürlüğünden temin edilebileceğini söyledi.

2020 yılından itibaren özel tiyatroları öncelik olarak kabul edeceklerini belirten Ersoy, destek oranlarını yüzde olarak değil misli olarak artıracaklarını kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, daha etkin bir telif hakları sistemi oluşturulmasını temin etmek için bakanlık bünyesinde çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.

Bakanlık bütçesinin kağıt üstünde azalmış gibi görünse de aslında realitede azalmadığını bildiren Ersoy, 2019 bütçesinde 873 milyon lira "yakıt destek" diye bir pay bulunduğunu, bunun bir seferlik bir paket olduğunu kaydetti. Bu paket olmadan karşılaştırıldığında bütçenin arttığını söyledi.

Ersoy, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in bugün itibarıyla sadece RTÜK üyesi olarak aylık 13 bin 200 lira maaş aldığını; TÜRKSAT Yönetim Kurulu Üyesi olduğu dönemde iddia edildiği gibi 70 bin lira değil, aylık 7 bin lira huzur hakkı aldığını; Basın İlan Kurumu Genel Kurulu üyeliğinden herhangi bir maaş almadığını bildirdi.

Bakan Ersoy, RTÜK'ün, TOBB ikiz binalarında kiraladığı 2 kat için aylık kira bedelinin her şey dahil 54 bin lira olduğunu, piyasa şartlarına göre de oldukça makul bir fiyatla kiralama yapıldığını söyledi.

Ersoy, define aramalarıyla ilgili izin ve yönetmeliklerde planlanan değişikliği bir, iki ay içinde gerçekleştireceklerini bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının ikiye ayrılması yönündeki görüşlere katılmadığını belirten Ersoy, kültür ve turizmin beraber götürülmesi gereken, birbirlerini destekleyen iki önemli unsur olduğunun altını çizdi. Ersoy, turizmde elde edilen gelirlerin kültüre aktarıldığını ifade etti.