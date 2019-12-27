"2020’de siber saldırıların hedefi akıllı cihazlar olacak"

Dünya 2020’de 6 trilyon dolarlık siber saldırı riskine hazırlanıyor. Türkiye’de bilgisayarların yüzde 42’sinde kötü amaçlı yazılım bulunuyor. Zayıf şifreler ise verilerin çalınmasında korsanların elini kolaylaştırıyor. 2020’de siber saldırıların hedefinde IoT tabanlı akıllı cihazlar olduğunu belirten Berqnet Firewall, yeni yılda kullanıcıların dikkat etmesi gereken konuları sıraladı. İnternet insan hayatını kolaylaştırırken birçok tehdidi de beraberinde getiriyor. Geçen yıl dünya genelinde yaklaşık 700 milyon kişi siber saldırıların kurbanı oldu. Bu saldırılardan siber korsanlar 1,5 trilyon dolar gelir elde etti. Önümüzdeki yıl ise siber saldırılar sonucu açığa çıkan zararın dünya genelinde 6 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Berqnet Firewall’un derlediği verilere göre halihazırda Türkiye’de aktif internet kullanıcısı olan 60 milyon kişi de bu saldırılarla karşı karşıya. Gerekli önlemlerin alınmaması kişisel bilgilerin çalınmasıyla birçok mağduriyete neden olurken, siber saldırıların zararlarını minimuma indirmek ve internet güvenliğini sağlamak için basit birkaç tedbir alınması büyük önem taşıyor.

2020’de en büyük tehdit IoT tabanlı akıllı cihazlarda

Dünyada halihazırda 17 milyar akıllı cihaz bulunuyor. Kapı zili, buzdolabı, aydınlatma, ısıtma, araba ve güvenlik sistemleri gibi birçok yerde hayatımıza temas eden IoT (Nesnelerin İnterneti) tabanlı akıllı cihazlar siber saldırılar sonucu kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra bireysel olarak da en çok zarar görülebilecek cihazlar olarak görülüyor.

Geçen yıl şirketlerin yüzde 61’i IoT sistemlerinin hacklenmesi nedeniyle mağdur oldu. Özellikle hastanelerdeki cihazların hacklenmesi büyük sorun teşkil edeceği öngörülüyor. 2020 yılında işletmelerin yüzde 25’inin IoT cihazlar aracılığıyla saldırıya uğrayacağını belirten Berqnet Firewall Genel Müdürü Dr. A. Murat Apohan, "IoT tabanlı cihazlardan evimizin, arabamızın hatta hastane gibi kritik kuruluşların yönetiminde yararlanıyoruz. Bu sistemler üzerinden yapılan saldırılar direkt olarak insan hayatını etkileyeceği için oldukça dikkatli olmak gerekiyor. Bu noktada muhakkak log’lama (internet kayıtlarını tutma ve saklama) ve ağınızı dış müdehalelere karşı savunan firewall cihazlarını kullanmalısınız." dedi.

"Türkiye’de bilgisayarların yüzde 42’si virüslü"

Türkiye bireysel bilgisayarlardaki kötü amaçlı yazılım kullanımında Çin ve Tayvan’ın ardından üçüncü sırada yer aldığı kaydedildi. Türkiye’de bilgisayarların yüzde 42’sinde kötü amaçlı yazılım ve uygulamalar bulunduğunu ve görünürde bilgisayarlara hiçbir zarar vermediğini belirten Apohan, "Bu yazılımlar kimlik ve kişisel verilerin çalınmasında kullanılırken ağınızı ve internet kaynaklarınızı tüketen bir casus gibi çalışıyor. Kendi elimizle bilgisayarlarımıza kurduğumuz bu yazılımlarla kontrolünü siber korsanların eline bırakmış oluyoruz. Özellikle yayımcısı belli olmayan, ücretsiz olduğu için cazip gelen crack’li yazılımlardan sakınmak gerekiyor. Mobil cihazlarda bu yazılımların kullanılması durumunda SMS geçmişinizi, konum bilgilerinizi ve parolalarınızı teslim ederek cihazınızın kontrolünü kaybedebilirsiniz." dedi. "Siber korsanlara bilgilerimizi biz teslim ediyoruz”

Siber saldırıların yalnızca yüzde 3’ünün teknik bir sorundan faydalanılarak gerçekleştirildiğini ifade eden Berqnet Firewall Teknolojilden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Hintoğlu, "Zihinlerdeki karanlık bir odada bilgisayardan işlemler yapan hacker betimlemesi tam olarak doğru değil. Korsanların işlediği suçların yüzde 97’si sosyal mühendislik adı verilen, insanların zaaflarından faydalanılarak ele geçirilen verilerle gerçekleştiriliyor. E-posta, SMS veya telefon yoluyla irtibata geçen korsanlar bir dizi ikna sürecinin ardından şifreleri, kimlik bilgilerini, kredi kartı numaralarını ve hatta kişinin çalıştığı şirket hakkındaki gizli bilgileri çalabiliyor. Dünya genelinde siber korsanların en çok başvurduğu yöntemler arasında yer alan sosyal mühendislik faaliyetlerine karşı dikkatli olunması ve farkındalığın artması gerekiyor." şeklinde konuştu.