2021 BAFTA Televizyon Ödülleri sahiplerini buldu

2021 BAFTA TV Ödülleri (İngiliz Akademisi Televizyon Ödülleri) Londra’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Gecenin yıldızı ünlü oyuncu Michaela Coel oldu. Sevilen oyuncu, ‘En İyi Kadın Oyuncu’ seçilmenin yanı sıra senaryosunu ve yönetmenliği üstlendiği ‘I May Destroy You’ dizisiyle ‘En İyi Mini Dizi’ ödüllerini aldı. İşte BAFTA TV Ödülleri’nin kazanan isimleri...

EN İYİ EĞLENCE PERFORMANSI

Romesh Ranganathan The Ranganation - BBC Two

EN İYİ KOMEDİ

Inside No 9 - BBC Two

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Rakie Ayola Anthony - BBC One

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Malachi Kirby Small Axe - BBC One

EN İYİ EĞLENCE PROGRAMI

Life & Rhymes - Sky Arts

TV PROGRAMI BÖLÜMÜ

Long Lost Family: Born Without Trace - ITV

EN İYİ GÜNDÜZ PROGRAMI

The Great House Giveaway - Channel 4

KOMEDİ PROGRAMINDA EN İYİ ERKEK PERFORMANSI

Charlie Cooper This Country- BBC Three

KOMEDİ PROGRAMINDA EN İYİ KADIN PERFORMANSI

Aimee Lou Wood Sex Education - Netflix

EN İYİ BELGESEL

The Surgeon’s Cut - Netflix

EN İYİ BELGESEL (DİZİ)

Once Upon a Time in Iraq - BBC Two

EN İYİ MİNİ DİZİ

I May Destroy You - BBC One

EN İYİ PEMBE DİZİ

Casualty - BBC One

EN İYİ CANLI YAYIN

Springwatch 2020 - BBC Two

EN İYİ FİLM

Sitting in Limbo - BBC Two

EN İYİ DİZİ

Save Me Too - Sky Atlantic

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Paul Mescal, Normal People - BBC Three

EN İYİ KADIN OYUNCU

Michaela Coel, I May Destroy You - BBC One