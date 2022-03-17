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  4. 2022 Berat Kandili mesajları! Dualı, ayetli, eşe dosta, sevgiliye, akrabaya özel Berat Kandili mesajları..

2022 Berat Kandili mesajları! Dualı, ayetli, eşe dosta, sevgiliye, akrabaya özel Berat Kandili mesajları..

17.03.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 Berat Kandili geldi çattı. Bu tip mübarek günlerde kandil heyecanını paylaşmak isteyenler, sevdiklerine, akrabalarına arkadaşlarına anlamlı, ayetli ve dualı mesajlar atmak ister. En güzel Berat Kandili mesajları için de vatandaşlar araştırmalara koyuldu bile. İşte bu kutsal günün anlamını paylaşmak isteyenler için en sevilen, beğenilen 2022 Berat Kandili mesajları!

2022 Berat Kandili mesajları! Dualı, ayetli, eşe dosta, sevgiliye, akrabaya özel Berat Kandili mesajları..

Berat Kandili mesajları gündemde yer alan konulardan birisidir. Berat Kandili mesajları günahların mağfiret bulup bir yıllık amellerin kaydediliğine inanılan bu mübarek gecede sevdiklerini bu güzel günün hayrına davet etmek isteyenler tarafından merakla araştırılıyor. Berat Kandili her yıl olduğu gibi bu yılda bol dualı ve ibadetlerle idrak edilecek. İşte 2022 Berat Kandili özel mesajları!

2022 BERAT KANDİLİ MESAJLARI

Ey Yüce Rabbimiz! Evlerimizden bereketi, dillerimizden duayı, kaplerimizden imanı, hayatımızdan Resulünün sünnetini ve sevgisini eksik etme (Amin). Hayırlı Kandiller.

2022 Berat Kandili mesajları! Sevgiliye, Dualı, Ayetli, Eşe Dosta, Akrabaya özel Berat Kandili mesajları..

Rabbim! Beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz! Duamı kabul eyle.(İbrahim 40) Berat Kandimizi mübarek olsun.

2022 Berat Kandili mesajları! Sevgiliye, Dualı, Ayetli, Eşe Dosta, Akrabaya özel Berat Kandili mesajları..

Bu gece berat gecesi… Dua edelim… Yürekler bir atsın bu gece, günahlarımız affolsun. İyi kandiller.

2022 Berat Kandili mesajları! Sevgiliye, Dualı, Ayetli, Eşe Dosta, Akrabaya özel Berat Kandili mesajları..

Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Hayırlı kandiller!

2022 Berat Kandili mesajları! Sevgiliye, Dualı, Ayetli, Eşe Dosta, Akrabaya özel Berat Kandili mesajları..

Sana karanfilin sadakatini, sümbülün bağlılığını, menekşenin tevazusunu, çiğdemin neşesini, lalenin gururunu, İslam'ın nurunu buket olarak gönderiyorum. Berat Kandilin mübarek olsun…

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Berat kandili
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