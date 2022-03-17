2022 Berat Kandili mesajları! Dualı, ayetli, eşe dosta, sevgiliye, akrabaya özel Berat Kandili mesajları..

Berat Kandili mesajları gündemde yer alan konulardan birisidir. Berat Kandili mesajları günahların mağfiret bulup bir yıllık amellerin kaydediliğine inanılan bu mübarek gecede sevdiklerini bu güzel günün hayrına davet etmek isteyenler tarafından merakla araştırılıyor. Berat Kandili her yıl olduğu gibi bu yılda bol dualı ve ibadetlerle idrak edilecek. İşte 2022 Berat Kandili özel mesajları!

2022 BERAT KANDİLİ MESAJLARI

Ey Yüce Rabbimiz! Evlerimizden bereketi, dillerimizden duayı, kaplerimizden imanı, hayatımızdan Resulünün sünnetini ve sevgisini eksik etme (Amin). Hayırlı Kandiller.

Rabbim! Beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz! Duamı kabul eyle.(İbrahim 40) Berat Kandimizi mübarek olsun.

Bu gece berat gecesi… Dua edelim… Yürekler bir atsın bu gece, günahlarımız affolsun. İyi kandiller.

Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Hayırlı kandiller!

Sana karanfilin sadakatini, sümbülün bağlılığını, menekşenin tevazusunu, çiğdemin neşesini, lalenin gururunu, İslam'ın nurunu buket olarak gönderiyorum. Berat Kandilin mübarek olsun…

