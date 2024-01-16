MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 2024 Emmy Ödülleri kazananları belli oldu! Succession, Beef ve The Bear geceye damga vurdu

2024 Emmy Ödülleri kazananları belli oldu! Succession, Beef ve The Bear geceye damga vurdu

16.01.2024 07:51 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eylül ayında yapılması planlanırken Hollywood'daki grev nedeniyle ertelenen 75. Emmy Ödül Töreni, Los Angeles'taki Peacock Tiyatrosu'nda gerçekleşti. 75. Emmy Ödülleri kazananları belli oldu. Succession yine zirvedeyken The Bear da en iyi yapım olarak adından söz ettirdi.

2024 Emmy Ödülleri kazananları belli oldu! Succession, Beef ve The Bear geceye damga vurdu

ABD televizyon endüstrisinin en prestijli ödüllerinden biri olan Emmy Ödülleri’nin 75’incisi gerçekleşti. Los Angeles'taki Peacock Tiyatrosu'nda gerçekleşen geceye ünlüler akın etti.

EMMY ÖDÜLLERİ KAZANANLAR
Succession, Beef ve The Bear en iyi yapımlar olarak öne çıktı.

2024-01-15T131401Z_1_LYNXMPEK0E0D4_RTROPTP_4_AWARDS-GOLDEN-GLOBES

Aşk pozuna Gazze sorusu! Tepkisiz kalmadı Aşk pozuna Gazze sorusu! Tepkisiz kalmadı

Succession'daki rolleriyle Sarah Snook, Kieran Culkin ve Matthew Macfadyen büyük ödülleri kazanırken, dizi de en iyi drama dizisi ödülüne layık görüldü.

En iyi dramayı Succession, en iyi komediyi The Bear, en iyi mini diziyi Beef dizisi aldı.

2024-01-16T041911Z_1_LYNXMPEK0F04L_RTROPTP_4_AWARDS-EMMYS

Jeremy Allen White - The Bear dizisiyle en iyi aktör olarak ödülünü kucakladı. En iyi senaryo komedi de The Bear'a giderken en iyi senaryo dramda ise Succession dizisini oldu.

Ödülleri kazananların listesi şöyle:

En İyi Drama Dizisi: Succession

En İyi Komedi Dizisi: The Bear

En İyi Mini Dizi: Beef

En İyi Aktör - Drama: Kieran Culkin - Succession

En İyi Aktrist - Drama: Sarah Snook - Succession

En İyi Aktör - Komedi: Jeremy Allen White - The Bear

En İyi Aktrist - Komedi: Quinta Brunson - Abbott Elementary

En İyi Yardımcı Aktör - Drama: Matthew Macfadyen - Succession

En İyi Yardımcı Aktrist - Drama: Jennifer Coolidge - The White Lotus

En İyi Yardımcı Aktör– Komedi: Ebon Moss-Bachrach - The Bear

En İyi Yardımcı Aktrist-Komedi: Ayo Edebiri - The Bear

En İyi Senaryo - Komedi: The Bear - Christopher Storer

En İyi Senaryo - Drama: Succession - Jesse Armstrong- Connor's Wedding

En İyi Yönetmen - Drama: Succession - Mark Mylod- Connor's Wedding

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son hali olay olmuştu! 'Yakışıklılığım resmen mahvoldu'Son hali olay olmuştu! 'Yakışıklılığım resmen mahvoldu'
'Çaylar' repliğiyle hafızalara kazındı! Yeni imajıyla gündem oldu'Çaylar' repliğiyle hafızalara kazındı! Yeni imajıyla gündem oldu
Kocasının bir öğününü paylaştı! 'Süzülmüşsün' Kocasının bir öğününü paylaştı! 'Süzülmüşsün'
Anahtar Kelimeler:
succession ele
En Çok Okunan Haberler
İstanbul yerel seçim anketi! Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu önde?

İstanbul yerel seçim anketi! Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu önde?

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Gol sevinci tepki çekmişti! Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel Tel-Aviv'de kahraman gibi karşılandı

Gol sevinci tepki çekmişti! Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel Tel-Aviv'de kahraman gibi karşılandı

Bu hafta iki mevsim birden! Harita paylaşıp gün verdiler

Bu hafta iki mevsim birden! Harita paylaşıp gün verdiler

Evliliğe ilk adımı attı! Nişanlısı bakın kimmiş

Evliliğe ilk adımı attı! Nişanlısı bakın kimmiş

Araç alacaklar dikkat: Sıfır ve ikinci elde en avantajlı dönem

Araç alacaklar dikkat: Sıfır ve ikinci elde en avantajlı dönem

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Çok satıyor, kullanıcılarından büyük övgü topluyor! Su geçirmez Columbia ceket indirime girdi

Çok satıyor, kullanıcılarından büyük övgü topluyor! Su geçirmez Columbia ceket indirime girdi

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.